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22 часа назад

Представлен робот-фермер, сканирующий и уничтожающий сорняки на полях

Ferra.ru

Американо-бразильская компания Solinftec представила свою новейшую разработку — робота-фермера Solix. Устройство способно выискивать места скопления сорняков, после чего уничтожать их методом «точечного» опрыскивания.

Представлен робот-фермер, сканирующий и уничтожающий сорняки на полях
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Робот умеет самостоятельно перемещаться по полю, параллельно сканируя каждое встречающееся ему растение. В процессе подключается искусственный интеллект Alice, выдающий заключение — сорняк это или нет.

По словам разработчиков, девайс автоматически подвергает все сорняки обработке гербицидом.

Что интересно, Solix также составляет цифровую карту поля, указывая на ней места обнаружения и проведения обработки сорняков.

Сообщается, что за сутки один такой робот способен обработать до 40 га земли. При этом представленная модификация ориентирована на угодья, засеянные пшеницей, соей и кукурузой. Старт продаж робота-фермера намечен уже на 2023 год.

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