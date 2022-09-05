Представлен робот-фермер, сканирующий и уничтожающий сорняки на полях

Американо-бразильская компания Solinftec представила свою новейшую разработку — робота-фермера Solix. Устройство способно выискивать места скопления сорняков, после чего уничтожать их методом «точечного» опрыскивания.
Робот умеет самостоятельно перемещаться по полю, параллельно сканируя каждое встречающееся ему растение. В процессе подключается искусственный интеллект Alice, выдающий заключение — сорняк это или нет.
По словам разработчиков, девайс автоматически подвергает все сорняки обработке гербицидом.
Что интересно, Solix также составляет цифровую карту поля, указывая на ней места обнаружения и проведения обработки сорняков.
Сообщается, что за сутки один такой робот способен обработать до 40 га земли. При этом представленная модификация ориентирована на угодья, засеянные пшеницей, соей и кукурузой. Старт продаж робота-фермера намечен уже на 2023 год.