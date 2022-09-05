Морской биолог объяснила причину нападения акул на людей

В частности, эксперт рассказала о причинах нападения акул на людей. По ее словам, на самом деле, это довольно сложная тема. Прежде всего, стоит учесть, говорит Вебер-Шульц, что мы сами попадаем в их естественную среду, когда находимся в море, и акулы, зачастую, не могут понять, с чем именно им пришлось столкнуться. Она также добавила, что акулы часто делают «исследовательские укусы», чтобы таким образом понять, съедобный перед ними объект или нет.