Морской биолог объяснила причину нападения акул на людей

Морской биолог Амани Вебер-Шульц на YouTube-канале издания WIRED ответила на самые популярные вопросы пользователей сети об акулах.
В частности, эксперт рассказала о причинах нападения акул на людей. По ее словам, на самом деле, это довольно сложная тема. Прежде всего, стоит учесть, говорит Вебер-Шульц, что мы сами попадаем в их естественную среду, когда находимся в море, и акулы, зачастую, не могут понять, с чем именно им пришлось столкнуться. Она также добавила, что акулы часто делают «исследовательские укусы», чтобы таким образом понять, съедобный перед ними объект или нет.
Биолог также рассказала и много других интересных фактов о поведении акул. Так, например, она сообщила об отличительных признаках акул. У животных этого типа есть сразу 5-7 жаберных щелей, в то время как у других рыб — всего одна. Также акул отличает наличие большой печени.
Помимо этого, она объяснила причудливую форму передней части тела акулы-молота. Она помогает ему, во-первых, фиксировать электрические сигналы от находящихся неподалеку скатов даже если они пытаются спрятаться, а, во-вторых, дает возможность видеть вокруг практически на 360 градусов.
Ранее сообщалось, что на Багамах акулы разодрали ноги восьмилетнему мальчику.