На Земле началась четвертая за три дня магнитная буря

Ученые лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рассказали, что на Земле началась четвертая за трое суток магнитная буря. Она вызвана вхождением планеты в поток возмущенного солнечного ветра. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что первая магнитная буря началась около 3.00 третьего сентября. Исследователи присвоили ей категорию G1. За не последовал сильный геомагнитный шторм, его мощность колебалась между G1 и G2.

Через три часа после шторма началась новая буря, она длилась 9 часов. В 15-00 пятого сентября специалисты зафиксировали очередное природное явление. Мощность как третьей, так и четвертой бурь достигла G1.