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54 минуты назад

На Земле началась четвертая за три дня магнитная буря

Илья Родин

Ученые лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рассказали, что на Земле началась четвертая за трое суток магнитная буря. Она вызвана вхождением планеты в поток возмущенного солнечного ветра. Об этом пишет «Московский комсомолец».

На Земле началась четвертая за три дня магнитная буря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что первая магнитная буря началась около 3.00 третьего сентября. Исследователи присвоили ей категорию G1. За не последовал сильный геомагнитный шторм, его мощность колебалась между G1 и G2.

Через три часа после шторма началась новая буря, она длилась 9 часов. В 15-00 пятого сентября специалисты зафиксировали очередное природное явление. Мощность как третьей, так и четвертой бурь достигла G1.

Напомним, мощность магнитных бурь оценивается по «шкале силы электромагнитных бурь», где G0 - это минимальные возмущения, G5 - максимальные.

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