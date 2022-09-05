Россияне кинулись скупать смартфоны

Российские продажи смартфонов в августе выросли на 11% по отношению к июлю и достигли отметки 2,5 млн штук, что является максимумом с начала весны 2022 года. Об этом «Газете.Ru» стало известно из пресс-релиза компании «М.Видео-Эльдорадо».

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«Росту активности способствует стабилизация и широта ассортимента, как по китайским, так и известным брендам, ценовая привлекательность, а также сезон подготовки к новому учебному году, когда традиционно растет интерес к моделям из базового и среднего ценового диапазона», – гласит сообщение компании.

По данным ретейлера, наибольшим спросом в последний месяц лета пользовались смартфоны в ценовом диапазоне от 10 до 30 тыс. руб. Высокий спрос по-прежнему сохраняется и на флагманы.