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21 час назад

"М.Видео-Эльдорадо": продажи смартфонов в РФ достигли докризисного максимума

Газета.Ru

Российские продажи смартфонов в августе выросли на 11% по отношению к июлю и достигли отметки 2,5 млн штук, что является максимумом с начала весны 2022 года. Об этом «Газете.Ru» стало известно из пресс-релиза компании «М.Видео-Эльдорадо».

Россияне кинулись скупать смартфоны
Фото: Газета.руГазета.ру

«Росту активности способствует стабилизация и широта ассортимента, как по китайским, так и известным брендам, ценовая привлекательность, а также сезон подготовки к новому учебному году, когда традиционно растет интерес к моделям из базового и среднего ценового диапазона», – гласит сообщение компании.

По данным ретейлера, наибольшим спросом в последний месяц лета пользовались смартфоны в ценовом диапазоне от 10 до 30 тыс. руб. Высокий спрос по-прежнему сохраняется и на флагманы.

Лидером рынка остается компания Xiaomi. На втором месте расположился бренд Realme, а тройку лидеров замкнула компания Samsung, обогнав Apple. В пятерку самых востребованных брендов вошел также бренд TECNO, который начал активно продвигать свои устройства на российском рынке только в этом году.

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