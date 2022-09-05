Как сохранить урожай: выбираем дегидратор

Хозяйкам, которые любят делать заготовки на зиму, может быть полезен такой прибор, как дегидратор. Так называется сушилка для продуктов, только более сложного типа. Дегидратор позволяет высушить овощи, фрукты, грибы, травы, а также приготовить вяленое мясо или десерты. Рассказываем, каких видов бывают такие приборы и на что надо обращать внимание при их покупке.

Фото: Kikfort Kikfort

Чем дегидратор отличается от сушилки

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По сути сушилка и дегидратор — это одно и то же, только первым словом называют, как правило, простые и дешевые приборы, а вторым — технику большого размера с электронным управлением, работающую по принципу духовки. Однако если именовать один и тот же прибор и дегидратором, и сушилкой, это не будет ошибкой, пишет ixbt.com. Так называется техника, которая дегидрирует — то есть удаляет из продуктов влагу, иными словами — сушит их.

Для чего нужен дегидратор

Сушилка в вашем доме поможет решить проблему большого урожая. Если вы собрали гору яблок на даче и не знаете, что с ними делать, можно высушить фрукты. Это гораздо быстрее и проще, чем варить варенье или делать моченые яблочки. Достаточно лишь положить плоды в сушилку.

Можно приготовить и другие сухофрукты, а также сушеные овощи, которые потом легко и быстро можно будет бросать в суп. Это позволит сэкономить время на мытье и нарезке продуктов.

В дегидраторе хорошо готовить закуски и десерты. Вяленое мясо, хрустящие хлебцы, сушеные бананы, чипсы, цукаты, безе, фруктовые крекеры — вот лишь небольшой список того, что можно сделать при помощи сушилки, а потом брать с собой в дорогу или давать детям в школу.

Еще одна полезная функция таких приборов — приготовление сушеных трав. Дегидратор позволяет сохранить аромат растений, поскольку сушка в нем занимает немного времени (от одного до трех часов), тогда как обычно травы сушатся гораздо дольше. Мяту, мелиссу или чабрец можно потом просто добавлять в чай либо использовать эти и другие растения в лекарственных целях.

Полезными будут и ягоды, высушенные в дегидраторе. Такой способ сохранения брусники или клюквы станет хорошей альтернативой их заморозке. Для хранения сушеных ягод не понадобится морозилка, их можно взять с собой в дорогу — и ничего не испортится.

TAKARA

Как устроен дегидратор

В состав таких приборов входит камера, в которой дегидрируются продукты, сетчатые поддоны, вентилятор, нагреватель, крышка (или дверца) и электроблок с функцией переключения режимов. Дегидраторы действуют по принципу конвекции: овощи или фрукты в них сушатся с помощью высокой температуры и обдува, что обеспечивается совместной работой нагревателя и вентилятора.

Количество поддонов варьируется от 5 до 18, а этажей, на которые они устанавливаются — от 5 до 10. В дегидраторы могут загружаться продукты весом от 2 до 15 килограммов, в зависимости от размеров прибора.

Какую выбрать сушилку — большую или маленькую — зависит от ваших задач. Если вы хотите переработать большой урожай, понадобится техника внушительного размера. Если же нужно просто готовить в дегидраторе закуски, достаточно будет компактного прибора.

Сушилки различаются не только по величине, но и по форме. Они бывают кубические и цилиндрические, причем последние занимают меньше пространства и более вместительные.

Бывают дегидраторы с фронтальной и вертикальной загрузкой. Первые оснащаются дверцей, вторые — крышкой. Дверцы и крышки могут полностью сниматься либо открываться в сторону. Второй вариант, пожалуй, удобнее, однако съемные дверцы или крышки имеют свое преимущество: у них не сломаются петли. Некоторые модели оснащены прозрачными крышками (дверцами). Это позволяет наблюдать за сушкой и оценивать состояние продуктов внутри прибора.

Какой выбрать поддон

Поддоны делаются из пластика или металла. Разумеется, второй вариант более долговечен. Продукты меньше пригорают на пластмассовых подставках или на металлических поддонах, имеющих тефлоновое покрытие. Важно, чтобы у подставок были ручки и бортики. Поддон, которые представляет собой просто гладкий лист, не удобен в применении. Кроме того, ячейки на противнях не должны быть слишком большими. В противном случае хозяйке всегда придется нарезать продукты очень крупно.

В комплекте с дорогими и сложными дегидраторами иногда идут наборы поддонов из разных материалов — например, из стали и сплошного полипропилена. Они подойдут для разных целей, Полипропиленовые противни хорошо использовать для жидких продуктов, а на поддонах из нержавейки можно даже нарезать овощи и фрукты.

Принцип нагрева

В качестве нагревательного элемента в дегидраторах используется ТЭН или инфракрасный излучатель. Техника с ИК-нагревом стоит дороже: считается, что она убивает вредные микробы, но при этом хорошо сохраняет структуру продуктов. Помимо этого, инфракрасный излучатель экономичнее, чем обычный ТЭН, поскольку в первом случае нагреваются непосредственно сами продукты, а во втором — воздух возле них.

Kikfort

Варианты расположения вентилятора

У сушилок с фронтальной загрузкой вентилятор всегда находится на задней стенке, как в духовом шкафу. Это наиболее удобный вариант.

При вертикальной загрузке бывают разные способы расположения вентилятора. Оптимальным вариантом будет крепление устройства на верхней стенке, поскольку в этом случае на устройство не будет капать сок от фруктов или овощей.

Механическое или электронное управление

В простых моделях используется механическое управление, а в более продвинутых — электронное. Основные функции — регулировка температуры (при электронном управлении ее можно задать с точностью до градуса, а при механическом существует несколько уровней) и таймер, который подает сигнал о прошествии определенного времени и отключает нагрев. Иногда счетчик отсутствует, причем у вполне приличных приборов. В этом случае хозяйка должна сама следить, чтобы продукты в дегидраторе не пересохли.

Покупателям, которые решили выбрать сушилки с электронным управлением, следует обратить внимание на следующие нюансы:

наличие автоматических режимов для разных продуктов, а также специальных режимов (стерилизация тары, приготовление творожков и йогуртов и т. п.);

температурный диапазон (к примеру, от 35 до 75 градусов);

наличие датчика влажности (это устройство само определяет, при какой температуре и сколько времени надо сушить продукты);

продолжительность непрерывной сушки (это может 24, 48 и даже 120 часов);

наличие визуального и звукового сигнала окончания сушки;

удобен ли интерфейс (насколько понятны знаки на мониторе).

Дополнительные функции

Некоторые приборы оснащаются фильтрами, которые очищают воздух внутри камеры. Разумеется, хорошо, что продукты в сушилке обдуваются чистыми воздушными потоками, однако непонятно, как это влияет на качество дегидрации. К тому же, надо учитывать, что фильтры рано или поздно засорятся, и их нужно будет менять, а многие пользователи бытовой техники забывают это делать.

Другая опция — наличие съемной моющейся решетки в месте выхода воздуха из сушилки. Эта конструкция полезна тем, что позволяет поддерживать чистоту внутри дегидратора. В некоторых случаях вместо обычной решетки устанавливается фильтр. Он помогает сохранять чистоту воздуха на кухне, однако его тоже нужно будет менять.