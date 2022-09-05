Xiaomi представил кухонного «робота» для готовки за 60 тысяч рублей

Xiaomi известнат тем, что выпускает множество различных гаджетов. В том числе и тех, что предназначены для облегчения ведения хозяйства.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Вот и на этот раз китайский бренд представил не очередной смартфон или ноутбук, а кухонный гаджет — Mijia Cooking Robot. По заявлению самого производителя, устройство имеет аж 35 вариантов применения.

Из особенностей девайса стоит отметить комплектную ёмкость для готовки на 2,2 л, пароварку и индукционную панель с максимальной температурой нагрева 180 °C. Также в устройство «вшито» более 200 рецептов и обучающих программ для готовки.

Сообщается, что с помощью Mijia Cooking Robot можно одновременно готовить до трёх блюд. Также для более удобного управления девайсом разработчики внедрили сенсорный дисплей с диагональю 8 дюймов и поддержку голосовых команд.

Самое интересное, что алгоритмы робота позволяют ему управлять процессом приготовления пищи.