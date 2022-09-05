Xiaomi представил кухонного «робота» для готовки за 60 тысяч рублей

Xiaomi известнат тем, что выпускает множество различных гаджетов. В том числе и тех, что предназначены для облегчения ведения хозяйства.
Вот и на этот раз китайский бренд представил не очередной смартфон или ноутбук, а кухонный гаджет — Mijia Cooking Robot. По заявлению самого производителя, устройство имеет аж 35 вариантов применения.
Из особенностей девайса стоит отметить комплектную ёмкость для готовки на 2,2 л, пароварку и индукционную панель с максимальной температурой нагрева 180 °C. Также в устройство «вшито» более 200 рецептов и обучающих программ для готовки.
Сообщается, что с помощью Mijia Cooking Robot можно одновременно готовить до трёх блюд. Также для более удобного управления девайсом разработчики внедрили сенсорный дисплей с диагональю 8 дюймов и поддержку голосовых команд.
Самое интересное, что алгоритмы робота позволяют ему управлять процессом приготовления пищи.
Что же до цены необычной новинки, то за неё Xiaomi просит 869 долларов (53 тыс рублей) на этапе предварительных заказов и 1000 долларов (60 тыс рублей), когда она поступит в открытую продажу.