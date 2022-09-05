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5 сентября

TikTok прокомментировал сообщения об утечке данных

Lenta.ruиещё 6

Социальная сеть TikTok прокомментировала сообщения об утечке данных, распространившиеся 5 сентября. Представители компании опровергли информацию о краже данных двух миллиардов пользователей видеоплатформы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского отделения TikTok.

TikTok прокомментировал сообщения об утечке данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша команда безопасности провела расследование относительно заявлений об утечке данных и не нашла никаких доказательств нарушения систем безопасности платформы», — сообщили в TikTok и добавили, что конфиденциальность и безопасность данных пользователей является ключевым приоритетом соцсети.

Ранее о краже данных двух миллиардов пользователей TikTok сообщила хакерская группировка AgainstTheWest. Компания BeeHive CyberSecurity, занимающаяся кибербезопасностью, после изучения части опубликованных хакерами данных предупредила о возможной утечке в TikTok в своем аккаунте в Twitter. Эксперты рекомендовали всем пользователям приложения поменять пароли от своих учетных записей и настроить двухфакторную аутентификацию.

1 сентября специалисты Microsoft 365 Defender обнаружили в приложении TikTok для операционной системы Android серьезную уязвимость, которая могла привести к потере аккаунта. Информацию о ней эксперты передали соцсети, после чего она была оперативно устранена.

Наука и техника,Microsoft,
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