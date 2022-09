Лучшие нейросети для создания картинок и обработки фотографий

Не такой прорывной, но не менее забавный сайт, который при каждом открытии генерирует реалистичную фотографию несуществующего человека. Алгоритм, созданный производителем графических технологий Nvidia, неожиданно органично сочетает различные черты лица людей, подстраивая их под разные характеристики — пол, возраст, оттенок кожи, наличие морщин и так далее. На некоторых фотографиях периодически заметны артефакты или очевидно лишние элементы, но если вам вдруг нужно фейковое изображение для аватарки, то This Person Does Not Exist предоставит миллион вариантов.