Лучшие нейросети для создания картинок и обработки фотографий

Сервисы, генерирующие уникальные изображения по тексту — одна из главных интернет-сенсаций 2022 года. Технологии, которые еще совсем недавно стояли на грани фантастики, сейчас не просто стали реальностью: они находят применение не только в IT-индустрии, но и в повседневной жизни. Если вы еще ни разу не баловались с нейросетями, мы приготовили список из пяти лучших платформ для генерации картинок.

Фото: OpenAI OpenAI

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Самая мощная на сегодняшний день нейросеть, способная генерировать картинки по текстовому запросу — это DALL-E 2. При помощи специальных алгоритмов она создает самые разные изображения, причем они так хорошо стилизуются под реальные рисунки, что порой их не отличить от картин настоящих художников. Скажем, один из запросов, которые разработчики приводят в пример на официальном сайте проекта — это «плюшевые медвежата покупают продукты в древнем Египте». Конечно, опытный взгляд так или иначе отыщет мелкие дефекты, которые выдают случайно-сгенерированную природу картинок, но факт остается фактом: DALL-E 2 пока не имеет себе равных.

OpenAI

Не такой прорывной, но не менее забавный сайт, который при каждом открытии генерирует реалистичную фотографию несуществующего человека. Алгоритм, созданный производителем графических технологий Nvidia, неожиданно органично сочетает различные черты лица людей, подстраивая их под разные характеристики — пол, возраст, оттенок кожи, наличие морщин и так далее. На некоторых фотографиях периодически заметны артефакты или очевидно лишние элементы, но если вам вдруг нужно фейковое изображение для аватарки, то This Person Does Not Exist предоставит миллион вариантов.

lucidrains

Нейросеть Artbreeder не может генерировать такой же широкий спектр изображений, как DALL-Е 2 и прочие, но компенсирует это возможностью скрещивать картинки между собой и тонко настраивать их параметры с помощью набора ползунков. Так, на сайте можно попытаться совместить, например, собаку и бургер, или получить дюжину вариаций одного и того же портрета, просто перемещая ползунок глаз и бровей. Если немного переборщить с параметрами, картинки получаются ужасно нелепыми, но при должном навыке в Artbreeder можно создавать действительно красивые вещи.

Artbreeder

Платформа Dream быстро обрела популярность в Интернете благодаря своей главной фишке: проработанной стилизации изображений. Эта нейросеть, точно так же, как и многие аналоги, генерирует картинки исходя из текстового запроса, но перед этим предлагает пользователю выбрать один из нескольких десятков художественных стилей. Изображение может быть реалистичным, комиксовым, карандашным, психоделическим, стилизованным под живопись Дали или мультфильмы японской студии Ghibli.

Wombo

Наконец, Craiyon, ранее известная как DALL-E mini — одна из популярнейших нейросетей подобного рода на сегодняшний день. Она стала сенсацией за счет множества мемов, созданных благодаря сгенерированным изображениям. Craiyon, как и DALL-E 2, отличается способностью обрабатывать неожиданно комплексные запросы. Качество конечных картинок чаще всего оставляет желать лучшего, но порой выдает невероятно комичные результаты, которыми грех не поделиться. Тем более что сайт генерирует сразу пачку изображений.