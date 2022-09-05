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5 сентября

Из некоторых моделей iPhone 14 уберут слот под SIM-карту

Ferra.ruиещё 2

Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) сообщил, что Apple уже обсудила идею запуска некоторых моделей iPhone без слота для SIM-карты. Так компания надеется сделать eSIM стандартом.

Из некоторых iPhone 14 уберут слот под SIM-карту
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Гурмэн сказал, что слот для SIM-карты может быть удалён в некоторых моделях iPhone 14, хотя есть вероятность, что изменение не произойдёт до iPhone 15 в следующем году.

Отмечается, что удаление слота для SIM-карты может помочь ещё больше повысить водонепроницаемость iPhone и, возможно, освободить дополнительное пространство внутри устройства.

Напомним, презентация iPhone 14 ожидается 7 сентября.

Наука и техника,Apple,
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