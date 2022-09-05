Из некоторых iPhone 14 уберут слот под SIM-карту

Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) сообщил, что Apple уже обсудила идею запуска некоторых моделей iPhone без слота для SIM-карты. Так компания надеется сделать eSIM стандартом.

Гурмэн сказал, что слот для SIM-карты может быть удалён в некоторых моделях iPhone 14, хотя есть вероятность, что изменение не произойдёт до iPhone 15 в следующем году.