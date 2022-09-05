Описан потенциальный покупатель нового iPhone

Apple предсказали успешные продажи новых смартфонов на фоне необходимости обновления устройств. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters Sergei Karpukhin / Reuters

Опрошенные WSJ аналитики заметили, что Apple продолжает успешно продавать новые девайсы на фоне общего снижения продаж смартфонов во всем мире. Руководитель фирмы BayStreet Клифф Мальдонадо описал потенциального покупателя нового устройства Apple, которым он считает пользователя iPhone 11. По словам специалиста, в ближайшие месяцы владельцы выпущенных в 2019 году смартфонов окажутся перед необходимостью купить новый аппарат, так как завершится трехлетний цикл обновления.

Соучредитель Consumer Intelligence Research Partners Джош Ловитц заявил, что в последние годы потребители стали чаще приобретать премиальные модели устройств: «Для меня это очень неожиданно». По словам эспертов, разница в цене между стартовыми и топовыми моделями составит всего 300 долларов, что побудит многих пользователей доплатить за более производительное устройство.

Тенденцию на приобретение более дорогих смартфонов Apple подтвердили цифры. По данным Consumer Intelligence Research Partners, средняя цена продажи iPhone в июне выросла до 954 долларов по сравнению с 783 долларами в сентябре 2019 года.