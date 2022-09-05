Как передать большой файл с телефона или компьютера: лучшие приложения

Каждый хоть раз попадал в ситуацию, где нужно срочно передать какой-нибудь объемный файл, но некогда возиться с облачными хранилищами, Bluetooth или другими методами. К тому же, многие разработчики мобильных приложений для передачи файлов вводят жесткие лимиты на размер, которые не позволяют отправлять, например, видео в высоком разрешении. Не проблема — мы собрали пять отличных приложений для отправки больших файлов на Android и iOS.

Фото: ТАСС ТАСС

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SHAREit предназначена для обмена файлами по Wi-Fi. До тех пор, пока два человека, загрузивших приложение, подключены к одной беспроводной сети, они могут отправлять друг другу файлы со скоростью в 200 раз выше, чем позволяет тот же Bluetooth. SHAREit поддерживает множество различных форматов: от длинных видео до архивов, изображений в высоком разрешении и несжатых звуковых файлов. Более того, функционал приложения не ограничен только мобильными платформами — оно также доступно и на ПК, где все работает точно так же.

Smart Media4U Technology

Send Anywhere — приложение для отправки файлов на большие расстояния, хоть оно и поддерживает обмен по Wi-Fi. В отличие от многих аналогичных программ, оно не требует регистрации учетной записи: вместо этого Send Anywhere связывает пользователей при помощи SSL-шифрования и шестизначного пароля. Приложение также позволяет отправлять файлы группе людей, выбрав конкретное устройство из вашей сети. Нюанс только один: по умолчанию содержимое сообщений доступно лишь 10 минут, хотя этот лимит можно изменить в настройках.

Estmob

Xender — еще одна популярная опция для пересылки больших файлов. Это приложение доступно не только на Android и iOS, но и на Windows, macOS и Tizen: операционной системе на базе Linux, которая используется на многих умных устройствах Samsung. Xender поддерживает большинство форматов из тех, что могут пригодиться в повседневной жизни, но в первую очередь приложение подкупает впечатляющим набором дополнительных функций. Например, встроенным MP3-конвертером, который способен вырезать музыкальный трек из видео и сохранить его в качестве отдельного файла.

Xender File Sharing Team

Ключевая фишка Filemail заключается в том, что это приложение работает примерно так же, как и обычная электронная почта. Когда вы отправляете другому человеку файл, он получает письмо со ссылкой на загрузку. Такой способ организации помогает вести четкую историю сообщений, если вы часто отправляете, например, объемные архивы или исходники видеофайлов. Причем для этого вам не придется просить коллег поставить приложение: для обмена через Filemail программа должна стоять хотя бы на одном телефоне.

Filemail

EasyShare — отличный вариант для передачи файлов без подключения к Интернету. Несмотря на то, что приложение работает через Bluetooth, технология EasyShare значительно ускоряет процесс. Для трансфера файлов можно использовать два способа: подключение к горячей точке, созданной приложением, или сканирование QR-кода. Приложение доступно на Android и iOS, но поддерживает обмен файлами между разными платформами — это пригодится, если вы купили новый телефон и хотите быстренько перенести все важное со старого. Лимита на размер файлов нет, но устройства должна находиться близко друг к другу.