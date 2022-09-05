Ученые создали таракана-киборга

Международная группа исследователей разработала систему, которая позволяет из обычных тараканов сделать настоящих киборгов, которыми можно управлять дистанционно. Роботаракан оснащен крошечным модулем беспроводного управления, который питается от солнечной батареи. Сверхтонкая электроника позволяет насекомым свободно передвигаться. Исследование поможет осматривать опасные зоны и наблюдать за окружающей средой. Работа опубликована в журнале npj Flexible Electronics.
Чтобы создать роботаракана, ученым пришлось разработать систему, которая сможет контролировать его полет дистанционно и на протяжении длительного времени. Для этого инженеры научились управлять крошечными сегментами ног насекомых. Это не такая простая задача, как кажется: если заряд батареи сядет, то тараканы-киборги выйдут из-под контроля. Именно поэтому ученые приняли решение использовать солнечные батареи.
Команда исследователей использовала шестисантиметровых мадагаскарских тараканов. С помощью специального рюкзачка ученые прикрепили к грудной клетке насекомого беспроводной модуль управления ногами и литий-полимерную батарею. Снизу живота жуков разработчики установили сверхтонкий модуль органических солнечных элементов толщиной 0,004 мм. Его выходная мощность составляет 17,2 мВт. Это более чем в 50 раз превышает выходную мощность современных устройств для сбора энергии на живых насекомых. Такие крошечные размеры системы нужны для того, чтобы таракан мог передвигаться без проблем.
Ученые уже провели испытания своей разработки. Сначала в течение получаса аккумулятор заряжали псевдосолнечным светом, а насекомых заставляли поворачиваться с помощью беспроводного пульта.
«Учитывая деформацию грудной клетки и брюшной полости во время основных движений, гибридная электронная система из жестких и гибких элементов в грудной клетке и сверхмягких устройств в брюшной полости кажется эффективной конструкцией для тараканов-киборгов. Более того, поскольку деформация брюшной полости не является уникальной для тараканов, наша стратегия может быть адаптирована к другим насекомым, таким как жуки, или, возможно, даже к летающим насекомым, таким как цикады, в будущем», — говорит Кэндзиро Фукуд, руководитель исследования.