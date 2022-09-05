Ученые создали таракана-киборга

«Учитывая деформацию грудной клетки и брюшной полости во время основных движений, гибридная электронная система из жестких и гибких элементов в грудной клетке и сверхмягких устройств в брюшной полости кажется эффективной конструкцией для тараканов-киборгов. Более того, поскольку деформация брюшной полости не является уникальной для тараканов, наша стратегия может быть адаптирована к другим насекомым, таким как жуки, или, возможно, даже к летающим насекомым, таким как цикады, в будущем», — говорит Кэндзиро Фукуд, руководитель исследования.