Xiaomi Redmi выпустит свой первый игровой ноутбук уровня Pro

Суббренд Xiaomi Redmi готовит к выходу ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition. Он станет первым у компании игровым портативным ПК Pro-серии.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Было подтверждено, что игровой ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition поступит в продажу в Китае 7 сентября. Также стало известно, что он оснащён процессором AMD Ryzen 7 6800H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3060.