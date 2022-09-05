Xiaomi Redmi выпустит свой первый игровой ноутбук уровня Pro

Суббренд Xiaomi Redmi готовит к выходу ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition. Он станет первым у компании игровым портативным ПК Pro-серии.
Было подтверждено, что игровой ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition поступит в продажу в Китае 7 сентября. Также стало известно, что он оснащён процессором AMD Ryzen 7 6800H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3060.
Ходят слухи, что Redmi G Pro будет практически идентичен Redmi G 2022, за исключением процессора и графики. Если это так, то грядущий ноутбук будет оснащён 16-дюймовым дисплеем 2,5K 165 Гц, полноразмерной клавиатурой с подсветкой, веб-камерой HD (720p), портами Thunderbolt 4, MiniDP 1.4, HDMI 2.1, WiFi 6, Bluetooth 5.2.