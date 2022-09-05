Ученый рассказал, насколько легко прокусить палец человека

Возможно, вы задумывались, можно ли вообще случайно прокусить или откусить собственный палец. На этот вопрос ответил зоолог Луис Вилласон.
Если вы сначала откусите морковку, а потом постараетесь прокусить свой палец, то последнее у вас точно не получится. Да, вам будет очень больно, но вы едва ли сможете прокусить даже кожу.
Теоретически при желании вы смогли бы откусить свой палец, но это было бы очень сложно сделать.
По словам учёных, для того чтобы сломать (откусить) человеческий палец, нужно в среднем приложить 1485 ньютонов силы. Это где-то в два раза больше максимальной силы вашего укуса и в 10 раз больше силы, которую вы прикладываете при простом жевании пищи.