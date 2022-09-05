В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Опубликован августовский «топ за свои деньги» среди смартфонов

Ferra.ru

Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной ежемесячный рейтинг лучших с точки зрения производительности смартфонов в разных ценовых категориях.

Опубликован августовский «топ за свои деньги» среди смартфонов
Фото: ferra.ruferra.ru

Среди самых дешёвых смартфонов стоимостью до 1999 юаней (около 17,6 тысячи рублей по текущему курсу) лидерами стали Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 10 Pro и Vivo T2x.

В категории от 2000 до 2999 юаней (до 26,4 тысячи рублей) первые места заняли Redmi K50 Gaming Edition, Motorola Edge X30 и OnePlus Ace Racing Edition.

В категории от 3000 до 3999 юаней (до 35 тысяч рублей) лидируют Lenovo Legion Y70, Black Shark 5 Pro и Iqoo 10.

Среди смартфонов стоимостью до 4999 юаней (до 44 тысяч рублей) первое место отдали Xiaomi 12S, второе — Motorola Moto X30 Pro, а третье — Iqoo 9 Pro.

Ну а среди самых дорогих смартфонов первые места заняли Red Magic 7S, Asus Rog Phone 6 и Vivo X80 Pro.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители