Опубликован августовский «топ за свои деньги» среди смартфонов

Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной ежемесячный рейтинг лучших с точки зрения производительности смартфонов в разных ценовых категориях.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Среди самых дешёвых смартфонов стоимостью до 1999 юаней (около 17,6 тысячи рублей по текущему курсу) лидерами стали Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 10 Pro и Vivo T2x.

В категории от 2000 до 2999 юаней (до 26,4 тысячи рублей) первые места заняли Redmi K50 Gaming Edition, Motorola Edge X30 и OnePlus Ace Racing Edition.

В категории от 3000 до 3999 юаней (до 35 тысяч рублей) лидируют Lenovo Legion Y70, Black Shark 5 Pro и Iqoo 10.

Среди смартфонов стоимостью до 4999 юаней (до 44 тысяч рублей) первое место отдали Xiaomi 12S, второе — Motorola Moto X30 Pro, а третье — Iqoo 9 Pro.