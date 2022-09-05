Google запускает функцию обнаружения храпа

Еще в мае, сообщалось, что Google разрабатывает встроенную функцию обнаружения храпа и кашля для системы Android, и теперь новые данные показывают, что эта функция будет предоставляться через Digital Wellbeing (цифровое благополучие).

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Google ранее представила эту функцию для Nest Hub второго поколения в сотрудничестве с Soli. Согласно 9to5Google, сегодняшнее бета-обновление Digital Wellbeing (версия 1.2.x) показало, что «обнаружение кашля и храпа» будет частью «спящего режима».

Чтобы отслеживать уровни кашля и храпа «в запланированное время сна», обнаружение храпа и кашля необходимо будет включить вручную, и разрешить доступ к микрофону.

Приложение Digital Wellbeing будет предоставлять график еженедельных просмотров храпа и кашля, а также «среднее количество кашля» и «среднюю продолжительность храпа», а также сообщать, что «вы не кашляли и не храпели во время запланированного времени сна».

Что касается доступности, неясно, будет ли эта функция доступна на всех устройствах или только на телефонах Pixel.