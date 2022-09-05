Google запускает функцию обнаружения храпа

Еще в мае, сообщалось, что Google разрабатывает встроенную функцию обнаружения храпа и кашля для системы Android, и теперь новые данные показывают, что эта функция будет предоставляться через Digital Wellbeing (цифровое благополучие).
Google ранее представила эту функцию для Nest Hub второго поколения в сотрудничестве с Soli. Согласно 9to5Google, сегодняшнее бета-обновление Digital Wellbeing (версия 1.2.x) показало, что «обнаружение кашля и храпа» будет частью «спящего режима».
Чтобы отслеживать уровни кашля и храпа «в запланированное время сна», обнаружение храпа и кашля необходимо будет включить вручную, и разрешить доступ к микрофону.
Приложение Digital Wellbeing будет предоставлять график еженедельных просмотров храпа и кашля, а также «среднее количество кашля» и «среднюю продолжительность храпа», а также сообщать, что «вы не кашляли и не храпели во время запланированного времени сна».
Что касается доступности, неясно, будет ли эта функция доступна на всех устройствах или только на телефонах Pixel.
Digital Wellbeing — это инициатива, предложенная Google на мероприятии Google I/O в 2018 году, чтобы помочь пользователям научиться совмещать свою цифровую и реальную жизнь. Приложение Digital Wellbeing позволяет пользователям Android узнать, как долго они пользовались смартфоном, как часто они разблокировали свой телефон и какие уведомления они получали, а также установить ограничения по времени использования приложений.