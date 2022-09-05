Samsung подтвердила утечку данных своих пользователей

Личные данные пользователей продуктов Samsung были похищены. Об этом сообщает издание Android Authority.

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Журналисты медиа обратили внимание на заявление американского подразделения Samsung, опубликованное на сайте компании. Согласно отчету, в конце июля корпорация подверглась кибератаке, в ходе которой были похищены персональные данные клиентов.

«Мы предприняли действия для защиты затронутых систем, привлекли ведущую стороннюю фирму по кибербезопасности и координируем свои действия с правоохранительными органами», — рассказали представители Samsung.

Точный тип данных, которые были похищены в результате утечки, не раскрывается. В Samsung подтвердили, что злоумышленники не смогли украсть номера кредитных карты и социального страхования (SSN) американских пользователей. При этом, по словам журналистов, хакеры могли похитить информацию об именах клиентов и их домашние адреса.

В заключении специалисты корейской компании заявили, что в настоящий момент нет необходимости в определенных немедленных действиях по устранению проблемы. Однако представители Samsung напомнили пользователям, что нужно игнорировать любые подозрительные сообщения от неизвестных из интернета.