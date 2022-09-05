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21 час назад

Ученые изучили, как меняется рельеф на ледяной комете

AstroNews

Астрономы из Корнелла показали, как в ледяном мире комет образуются ровные ландшафты — удобные места для посадки космических кораблей и сбора образцов. Исследование было опубликовано 16 августа в журнале Planetary Science Journal.

Ученые изучили, как меняется рельеф на ледяной комете
Фото: AstroNewsAstroNews

Кометы - это ледяные тела, состоящие из пыли, камней и газа, оставшихся после образования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад. Химический состав комет практически не меняется с момента их образования, что превращает кометы в своеобразные «капсулы времени», сохраняющие первичный материал с момента рождения Солнечной системы.

Применяя тепловые модели к данным, собранным миссией Rosetta, которая почти десять лет назад добралась до кометы 67P/Чурюмова—Герасименко, ученые выяснили, что поверхность кометы может меняться по мере ее приближения к Солнцу. Ровные участки поверхности являются местами, где наблюдалось наибольшее количество изменений, что делает их ключевыми для понимания эволюции поверхности комет.

Исследователи изучали эволюцию 16 впадин в области Имхотеп с 5 июня 2015 года, когда на 67Р впервые была замечена активность, по 6 декабря 2015 года, когда произошли окончательные крупномасштабные изменения. Комета 67Р прошла через процесс, называемый сублимацией, в ходе которого ледяные части превращались в газ под воздействием солнечного тепла. В области Имхотеп наблюдались эрозия уступов и осаждение веществ.

Миссия Европейского космического агентства Rosetta, оснащенная аппаратом для посадки на комету Philae, стартовала в марте 2004 года. Rosetta исследовала Марс и несколько астероидов, а через 10 лет после запуска достигла кометы 67P. Rosetta сопровождала комету, когда она огибала солнце. Аппарат Philae приземлился на комете в конце 2014 года, а Rosetta опустилась на поверхность в конце 2016 года.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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