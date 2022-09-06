В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
16 часов назад

Раскрыты все новые гаджеты Apple

Lenta.ruиещё 4

Apple анонсирует как минимум три категории гаджетов на презентации 7 сентября — смартфоны, часы и наушники. Об этом сообщает Bloomberg.

Раскрыты все новые гаджеты Apple
Фото: EPAEPA

Журналист и инсайдер издания Марк Гурман раскрыл все новые устройства, которые Apple выпустит на осеннем мероприятии. В первую очередь, американская компания представит смартфоны серии iPhone 14. Аппараты выйдут в четырех вариантах — две модели Pro и две стандартные версии. Уточняется, что наиболее значительные обновления будут касаться девайсов iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Согласно отчету Гурмана, Pro-модели будут иметь обновленный экранный вырез, новую камеру разрешением 48 мегапикселей, увеличенный аккумулятор. Вероятно, телефоны лишатся разъема для физической сим-карты.

«На бумаге Apple получает около 50 процентов своего дохода от iPhone, но реальный процент намного выше», — отметил специалист.

По словам Марка Гурмана, iPhone мотивируют приобретать другие устройства Apple и подталкивают к покупке дополнительных аксессуаров.

Также на мероприятии IT-гигант должен представить три новые модели часов — флагманскую модель Apple Watch 8, очередное поколение упрощенных часов SE и защищенные смарт-часы для спортсменов Apple Watch Pro. В заключении Apple покажет беспроводные наушники AirPods Pro 2 — модель гарнитуры не обновляли с 2019 года.

Презентация гаджетов Apple состоится 7 сентября. Ранее источники Bloomberg рассказали, что старт продаж представленных устройств намечен на 16 сентября.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители