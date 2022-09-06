Раскрыты все новые гаджеты Apple

Apple анонсирует как минимум три категории гаджетов на презентации 7 сентября — смартфоны, часы и наушники. Об этом сообщает Bloomberg.

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Журналист и инсайдер издания Марк Гурман раскрыл все новые устройства, которые Apple выпустит на осеннем мероприятии. В первую очередь, американская компания представит смартфоны серии iPhone 14. Аппараты выйдут в четырех вариантах — две модели Pro и две стандартные версии. Уточняется, что наиболее значительные обновления будут касаться девайсов iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Согласно отчету Гурмана, Pro-модели будут иметь обновленный экранный вырез, новую камеру разрешением 48 мегапикселей, увеличенный аккумулятор. Вероятно, телефоны лишатся разъема для физической сим-карты.

«На бумаге Apple получает около 50 процентов своего дохода от iPhone, но реальный процент намного выше», — отметил специалист.

По словам Марка Гурмана, iPhone мотивируют приобретать другие устройства Apple и подталкивают к покупке дополнительных аксессуаров.

Также на мероприятии IT-гигант должен представить три новые модели часов — флагманскую модель Apple Watch 8, очередное поколение упрощенных часов SE и защищенные смарт-часы для спортсменов Apple Watch Pro. В заключении Apple покажет беспроводные наушники AirPods Pro 2 — модель гарнитуры не обновляли с 2019 года.