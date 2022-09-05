Cмартфон Huawei Mate 50 получит спутниковую связь Beidou

Новый флагман Mate 50 от компании Huawei получит модуль спутниковой связи. Об этом сообщает китайское издание My Drivers.

Фото: Huawei Huawei

Отмечается, что оператором спутникового соединения для смартфона Huawei выступит сеть Beidou, которая прежде всего известна как китайская навигационная система вроде GPS и ГЛОНАСС. С ее помощью пользователи Mate 50 смогут отправлять текстовые сообщения на номера экстренных служб даже при отсутствии традиционной сотовой связи. Ожидается, что объем сообщений будет ограничен 1000 китайских иероглифов.

Будет ли при этом с абонентов взиматься дополнительная плата, не сообщается.