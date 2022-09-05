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21 час назад

Xiaomi представила новые смартфоны, ими стали модели Poco M5 и Poco M5s

FBM.ruиещё 3

Компания Xiaomi представила новые смартфоны, ими стали модели Poco M5 и Poco M5s. Оба смартфона работают на операционной системе Android 12 с оболочкой MIUI 13. В основу обоих устройств легла аппаратная платформа MediaTek, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Xiaomi представила бюджетные Poco M5 и Poco M5s
Фото: FBM.ruFBM.ru

Смартфон Poco M5 получил экран с диагональю 6,58 дюйма, поддержка Full HD+, разрешение составляет 1080 на 2408 пикселей, частота обновления картинки 90 Гц. Разрешение фронтальной камеры 5 Мп, основная камера получила 2 модуля: 50 Мп + 2 Мп.

В основе смартфона лежит восьмиядреный процессор MediaTek Helio G99:
  • 2 ядра частотой 2.2 ГГц – Cortex-A76;
  • 6 ядер частотой 2 ГГц – Cortex-A55;
  • Графический чип Mali-G57 MC2.
Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 18 ватт. Купить новинку можно в двух комплектациях:
  • 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти;
  • 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон Poco M5 получил экран с диагональю 6,43 дюйма, поддержка Full HD+, разрешение составляет 1080 на 2400 пикселей, частота обновления картинки 60 Гц. Разрешение фронтальной камеры 13 Мп, основная камера получила 3 модуля: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

В основе смартфона лежит восьмиядреный процессор MediaTek Helio G95:
  • 2 ядра частотой 2.05 ГГц – Cortex-A76;
  • 6 ядер частотой 2 ГГц – Cortex-A55;
  • Графический чип Mali-G76 3EEMC4.
  • Также смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 33 ватт. Купить новинку можно в двух комплектациях:
  • 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти;
  • 6 ГБ оперативной и128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон Poco M5 в минимальной комплектации стоит от 190 евро, а Poco M5s от 210 евро.

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