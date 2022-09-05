Xiaomi представила бюджетные Poco M5 и Poco M5s

Компания Xiaomi представила новые смартфоны, ими стали модели Poco M5 и Poco M5s. Оба смартфона работают на операционной системе Android 12 с оболочкой MIUI 13. В основу обоих устройств легла аппаратная платформа MediaTek, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.