Xiaomi представила бюджетные Poco M5 и Poco M5s

Компания Xiaomi представила новые смартфоны, ими стали модели Poco M5 и Poco M5s. Оба смартфона работают на операционной системе Android 12 с оболочкой MIUI 13. В основу обоих устройств легла аппаратная платформа MediaTek, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.
Смартфон Poco M5 получил экран с диагональю 6,58 дюйма, поддержка Full HD+, разрешение составляет 1080 на 2408 пикселей, частота обновления картинки 90 Гц. Разрешение фронтальной камеры 5 Мп, основная камера получила 2 модуля: 50 Мп + 2 Мп.
Смартфон Poco M5 получил экран с диагональю 6,43 дюйма, поддержка Full HD+, разрешение составляет 1080 на 2400 пикселей, частота обновления картинки 60 Гц. Разрешение фронтальной камеры 13 Мп, основная камера получила 3 модуля: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.
Смартфон Poco M5 в минимальной комплектации стоит от 190 евро, а Poco M5s от 210 евро.