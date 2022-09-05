Раскрыта дата начала продаж iPhone 14

Новые смартфоны Apple – iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max – появятся в продаже уже 16 сентября. Об этом сообщает китайское издание My Drivers.

Фото: appleinsider.com appleinsider.com

Кроме даты продаж, новый слив раскрыл и стоимость новых гаджетов. Так, например, версии базового iPhone 14 на 128, 256 и 512 ГБ будут стоить $799, $899 и $1099 соответственно. Цены на iPhone 14 Max c теми же модулями памяти составят $899, $999 и $1199 соответственно.

Старшие модели ожидаемо обойдутся пользователям дороже. Версия iPhone 14 Pro на 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ будет стоить $1099, $1199, $1399 и $1599 соответственно. За версии iPhone 14 Pro Max с теми же модулями памяти Apple попросит уже $1199, $1299, $1499 и $1699 соответственно.

Презентация всех устройств состоится уже на этой неделе, 7 сентября.