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21 минуту назад

Китайские инсайдеры раскрыли дату начала продаж iPhone 14

Газета.Ru

Новые смартфоны Apple – iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max – появятся в продаже уже 16 сентября. Об этом сообщает китайское издание My Drivers.

Раскрыта дата начала продаж iPhone 14
Фото: appleinsider.comappleinsider.com

Кроме даты продаж, новый слив раскрыл и стоимость новых гаджетов. Так, например, версии базового iPhone 14 на 128, 256 и 512 ГБ будут стоить $799, $899 и $1099 соответственно. Цены на iPhone 14 Max c теми же модулями памяти составят $899, $999 и $1199 соответственно.

Старшие модели ожидаемо обойдутся пользователям дороже. Версия iPhone 14 Pro на 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ будет стоить $1099, $1199, $1399 и $1599 соответственно. За версии iPhone 14 Pro Max с теми же модулями памяти Apple попросит уже $1199, $1299, $1499 и $1699 соответственно.

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Презентация всех устройств состоится уже на этой неделе, 7 сентября.

Ранее «Газета.Ru» писала, что помимо новых iPhone компания Apple может представить новые смарт-часы для экстремалов, наушники и даже очки дополненной реальности.

Наука и техника,Apple,
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