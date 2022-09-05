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5 сентября

В новой версии Windows 11 можно будет управлять настройками консоли Xbox

Ferra.ru

Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11 Insider Preview Build 25193. К сожалению, российским пользователям она недоступна, но зато зарубежные энтузиасты нашли немало интересного в ней.

В новой версии Windows 11 можно управлять настройками Xbox
Фото: ferra.ruferra.ru

Так, например, теперь пользователи смогут управлять подпиской Xbox в настройках учётной записи экосистемы Microsoft. Таким образом, просмотр и продление подписок Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Xbox Game Pass for Console или Xbox Live Gold станет куда более удобным.

По словам самой редмондской компании, нововведение позволит пользователям просматривать выставленные счета по подпискам Xbox, а также менять способ оплаты, управлять подпиской и обновлять её.

Напомним, что нечто подобное Microsoft уже внедрила в Windows 11 Insider Preview Build 22567 в марте. Правда, тогда речь шла об управлении подпиской Microsoft 365.

Наука и техника,Microsoft,
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