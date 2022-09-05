В новой версии Windows 11 можно управлять настройками Xbox

Microsoft выпустила свежую тестовую сборку Windows 11 Insider Preview Build 25193. К сожалению, российским пользователям она недоступна, но зато зарубежные энтузиасты нашли немало интересного в ней.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Так, например, теперь пользователи смогут управлять подпиской Xbox в настройках учётной записи экосистемы Microsoft. Таким образом, просмотр и продление подписок Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Xbox Game Pass for Console или Xbox Live Gold станет куда более удобным.

По словам самой редмондской компании, нововведение позволит пользователям просматривать выставленные счета по подпискам Xbox, а также менять способ оплаты, управлять подпиской и обновлять её.