Россиянам назвали правила безопасного использования VPN-сервисов

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев высказался о безопасности VPN-сервисов, заявив, что применять их нужно только при необходимости. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал правила, которым россиянам нужно следовать в случае использования приложений для обхода блокировок.

Фото: РИА Новости РИА Новости

IT-эксперт напомнил, что VPN-сервисы бывают двух видов: бесплатные и платные. По его словам, бесплатные приложения для обхода блокировок могут собирать данные юзеров и передавать их третьим лицам, а также вести статистику посещенных ресурсов. Кроме того, как отметил Коростелев, владельцы бесплатных VPN могут навязывать пользователям свою рекламу.

Платные VPN-сервисы надежнее, чем бесплатные, подчеркнул специалист. Он объяснил, что эти приложения для обхода блокировок, в отличие от бесплатных, не следят за тем, на какие сайты заходят пользователи. При этом платные сервисы также несут риски для безопасности данных пользователей, предупредил Коростелев.

«Был ряд показательных случаев, например, с [платным] VPN-сервисом под названием UFO VPN, который допустил утечку данных», — рассказал специалист и добавил, что этот сервис по требованию правоохранителей выдал статистику сайтов, которые посещал один из пользователей.

«Поэтому всегда надо помнить: VPN-сервисы позволяют обойти преграды, которое поставило государство, но никто не поручится за вашу безопасность, даже если это платный VPN. Так что использовать их нужно только при необходимости, когда это критически важно», — резюмировал Коростелев.