Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса в ЕС

Представитель организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Серж Клоде заявил, что энергетический кризис в Европе может привести к тяжелым последствиям для отрасли. В частности, в настоящее время рассматривается возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера. Об этом пишет Wall Street Journal.
Клоде подчеркнул, что специалисты разрабатывают планы по остановке некоторых ускорителей частиц. Кроме того, энергетики размышляют над тем, как без тяжелых последствий остановить коллайдер в случае необходимости.
Чиновник уточнил, что сотрудников организации в особенности «беспокоит стабильность энергосистемы», поэтому они предпринимают все возможные меры для того, чтобы не допустить внезапного отключения электричества в регионе.
Клоде пояснил, что в этом случае уникальный аппарат, стоимость которого превышает $4 млрд, может выйти из строя.