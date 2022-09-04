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1 час назад

В ЦЕРН допустили приостановку работы Большого адронного коллайдера

Илья Родин

Представитель организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Серж Клоде заявил, что энергетический кризис в Европе может привести к тяжелым последствиям для отрасли. В частности, в настоящее время рассматривается возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера. Об этом пишет Wall Street Journal.

Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса в ЕС
Фото: ReutersReuters

Клоде подчеркнул, что специалисты разрабатывают планы по остановке некоторых ускорителей частиц. Кроме того, энергетики размышляют над тем, как без тяжелых последствий остановить коллайдер в случае необходимости.

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Чиновник уточнил, что сотрудников организации в особенности «беспокоит стабильность энергосистемы», поэтому они предпринимают все возможные меры для того, чтобы не допустить внезапного отключения электричества в регионе.

Клоде пояснил, что в этом случае уникальный аппарат, стоимость которого превышает $4 млрд, может выйти из строя.

Наука и техника,NASA,
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