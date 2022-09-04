Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса в ЕС

Представитель организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Серж Клоде заявил, что энергетический кризис в Европе может привести к тяжелым последствиям для отрасли. В частности, в настоящее время рассматривается возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера. Об этом пишет Wall Street Journal.

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Клоде подчеркнул, что специалисты разрабатывают планы по остановке некоторых ускорителей частиц. Кроме того, энергетики размышляют над тем, как без тяжелых последствий остановить коллайдер в случае необходимости.

Чиновник уточнил, что сотрудников организации в особенности «беспокоит стабильность энергосистемы», поэтому они предпринимают все возможные меры для того, чтобы не допустить внезапного отключения электричества в регионе.