Bloomberg: Apple выпустит три гарнитуры виртуальной реальности

Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) сообщил, что на этой неделе не стоит ожидать официальной презентации гарнитуры смешанной реальности Apple. Но кое-что новое об этих устройствах инсайдер всё же рассказал.

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По его словам, Apple разрабатывает три новых гарнитуры под кодовыми названиями N301, N602 и N421. Первая гарнитура, которую представит Apple, скорее всего, будет называться Apple Reality Pro. Это будет устройство смешанной реальности, и «вероятно, в конечном итоге оно станет высококлассным конкурентом Quest Pro».

Более лёгкая версия гарнитуры только для дополненной реальности появится после 2023 года. В целом, модель N602 станет преемницей первой модели «и может быть немного дешевле».