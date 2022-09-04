Учёные научились превращать пластик в алмазы

Мы знаем, что на Уране и Нептуне могут идти дожди из настоящих алмазов. В 2017 году исследователи из Германии и Калифорнии нашли способ воспроизвести на Земле условия на этих планетах и получили крошечные алмазы. Теперь, пять лет спустя исследователи снова вернулись к эксперименту, на этот раз с использованием старого доброго полиэтилентерефталата (ПЭТ).
Пять лет назад учёные впервые попытались создать наноалмазы из полистирола. Они бомбардировали материал мощным рентгеновским лазером. Этот процесс быстро нагрел полистирол до 5000 кельвинов и сжал его.
Теперь почти то же самое проделали с ПЭТ. Учёные также обнаружили, что присутствие кислорода усиливает образование алмазов.