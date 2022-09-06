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5 часов назад

Китай успешно вывел на орбиту два экспериментальных спутника CentiSpace-1

ТАССиещё 2

Китай осуществил во вторник запуск двух экспериментальных спутников CentiSpace-1 (S3 и S4), которые успешно вышли на заданную орбиту. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Китай отправил на орбиту два экспериментальных спутника
Фото: СкриншотСкриншот

Пуск состоялся в 10:24 по местному времени (05:24 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу). Аппараты были выведены в космос при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-1A.

Спутники серии CentiSpace-1, разработанные Инновационной академией микроспутников при Китайской академии наук, принадлежат пекинской компании Future Navigation. Эти аппараты массой около 97 кг выводятся на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Основной задачей спутника является тестирование навигационных технологий и межспутниковой лазерной связи.

Нынешний запуск стал 17-м для ракет-носителей серии Kuaizhou-1A.

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