Apple представит наушники AirPods Pro 2 вместе с iPhone 14

Беспроводные наушники AirPods Pro 2 будут представлены в ходе презентации 7 сентября вместе с iPhone 14 и Apple Watch Series 8, сообщает Bloomberg.

Фото: Apple Apple

Согласно последним утечкам, AirPods Pro 2 получат обновленный чип H2, который обеспечит поддержку фирменного Lossless-кодека, стандарта Bluetooth LE Audio, а также более лучшее качество звука и улучшенную автономность.

По некоторым слухам, наушники смогут отслеживать физическую активность владельца, в том числе измерять температуру тела.

Внешне AirPods Pro 2 не получат каких-либо изменений. Дизайн кейса также останется прежним, однако на нижней части корпуса появятся отверстия для динамика, который должен упростить поиск наушников и кейса через приложение «Локатор».