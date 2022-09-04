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1 час назад

Bloomberg: Apple представит наушники AirPods Pro 2 вместе с iPhone 14

Газета.Ruиещё 2

Беспроводные наушники AirPods Pro 2 будут представлены в ходе презентации 7 сентября вместе с iPhone 14 и Apple Watch Series 8, сообщает Bloomberg.

Apple представит наушники AirPods Pro 2 вместе с iPhone 14
Фото: AppleApple

Согласно последним утечкам, AirPods Pro 2 получат обновленный чип H2, который обеспечит поддержку фирменного Lossless-кодека, стандарта Bluetooth LE Audio, а также более лучшее качество звука и улучшенную автономность.

По некоторым слухам, наушники смогут отслеживать физическую активность владельца, в том числе измерять температуру тела.

Внешне AirPods Pro 2 не получат каких-либо изменений. Дизайн кейса также останется прежним, однако на нижней части корпуса появятся отверстия для динамика, который должен упростить поиск наушников и кейса через приложение «Локатор».

Презентация четырех смартфонов линейки iPhone 14, трех Apple Watch Series 8 и новых AirPods Pro 2 состоится 7 сентября. Что еще может показать Apple на мероприятии Far Out — в материале «Газеты.Ru».

Наука и техника,Apple,
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