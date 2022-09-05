Huawei представила аналог iPad Pro

Прямо сейчас в Берлине проходит одна из крупнейших технологических выставок — IFA 2022. На ней многие крупные компании показывают свои новинки.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Исключением не стала и Huawei — китайский бренд привёз на мероприятие свой новый планшет MatePad Pro 11. Устройство получило 11-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В основу новинки лягут Snapdragon 870 или Snapdragon 888 — в зависимости от модели.

Основная камера планшета будет двойной, на 13 и 8 Мп. Фронтальная же камера будет 16 Мп.

Девайс оснастят шестью динамиками и четырьмя микрофонами, что должно сделать его отличным устройством для записи и прослушивания аудио. Работать MatePad Pro 11 будет под управлением HarmonyOS 3. Оперативной памяти в нём будет 8 ГБ, а постоянной — 128 ГБ.