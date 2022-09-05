В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Huawei представила аналог iPad Pro, но на 12 тысяч рублей дешевле

Ferra.ruиещё 1

Прямо сейчас в Берлине проходит одна из крупнейших технологических выставок — IFA 2022. На ней многие крупные компании показывают свои новинки.

Huawei представила аналог iPad Pro
Фото: ferra.ruferra.ru

Исключением не стала и Huawei — китайский бренд привёз на мероприятие свой новый планшет MatePad Pro 11. Устройство получило 11-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В основу новинки лягут Snapdragon 870 или Snapdragon 888 — в зависимости от модели.

Основная камера планшета будет двойной, на 13 и 8 Мп. Фронтальная же камера будет 16 Мп.

Девайс оснастят шестью динамиками и четырьмя микрофонами, что должно сделать его отличным устройством для записи и прослушивания аудио. Работать MatePad Pro 11 будет под управлением HarmonyOS 3. Оперативной памяти в нём будет 8 ГБ, а постоянной — 128 ГБ.

Старт продаж намечен уже на 30 сентября. Цена базовой версии составит 649 евро.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители