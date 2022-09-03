В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Эксперты дали советы по безопасной дезинфекции смартфона

Газета.Ru

Специалисты Денис Кувиков и Руслан Пермяков рассказали RT, как правильно и безопасно проводить дезинфекцию смартфона.

Эксперты дали советы по безопасной дезинфекции смартфона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков отметил, что люди зачастую не дезинфицируют свои гаджеты. Однако, по словам эксперта, коронавирус может находиться на металле, пластике, стекле или керамике несколько дней. Он указал, что изопропиловый спирт лучше всего подходит для обработки смартфона.

"Этанол и перекись водорода можно иметь в виду как запасной, но нежелательный вариант — при частом использовании они могут испортить олеофобное покрытие экрана", — отметил Кувиков.

Заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков заявил, что стоит купить специальный стерилизационный бокс, куда можно поместить смартфон и дезинфицировать его. Он также порекомендовал чистить чехол телефона от пыли, а гарнитуру протирать 70%-ым раствором изопропилового спирта.

Ранее эпидемиолог Оксана Чикина предупредила о кишечной палочке и стафилококке на поверхности смартфона.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители