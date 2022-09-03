Эксперты дали советы по безопасной дезинфекции смартфона

Специалисты Денис Кувиков и Руслан Пермяков рассказали RT, как правильно и безопасно проводить дезинфекцию смартфона.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков отметил, что люди зачастую не дезинфицируют свои гаджеты. Однако, по словам эксперта, коронавирус может находиться на металле, пластике, стекле или керамике несколько дней. Он указал, что изопропиловый спирт лучше всего подходит для обработки смартфона.

"Этанол и перекись водорода можно иметь в виду как запасной, но нежелательный вариант — при частом использовании они могут испортить олеофобное покрытие экрана", — отметил Кувиков.

Заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков заявил, что стоит купить специальный стерилизационный бокс, куда можно поместить смартфон и дезинфицировать его. Он также порекомендовал чистить чехол телефона от пыли, а гарнитуру протирать 70%-ым раствором изопропилового спирта.