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30 минут назад

Учёные успешно получили кислород на Марсе

Ferra.ru

Специалисты из MIT заявили об успехах своего устройства для генерации кислорода — Mars Oxygen In-Situ (MOXIE).

Учёные успешно получили кислород на Марсе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Выяснилось, что оно успешно выработало кислород на Красной планете, попутно произведя углекислого газа по количеству сопоставимого с небольшим деревом.

Отметим, что сам аппарат коснулся поверхности Марса более года назад — в феврале 2021-го. А уже к концу года сумел произвести кислород в семи экспериментах с различными атмосферными условиями. В том числе в разные времена года.

По словам учёных, их следующая цель — научить девайс работа на рассвете или в сумерках. Это те временные периоды, когда температура воздуха существенно меняется. Более того, во время марсианской весны специалисты намерены увеличить мощность MOXIE. Это может быть интересно хотя бы потому, что тогда плотность атмосферы и уровень углекислого газа будут на высоких значениях.

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