Учёные успешно получили кислород на Марсе

Специалисты из MIT заявили об успехах своего устройства для генерации кислорода — Mars Oxygen In-Situ (MOXIE).

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Выяснилось, что оно успешно выработало кислород на Красной планете, попутно произведя углекислого газа по количеству сопоставимого с небольшим деревом.

Отметим, что сам аппарат коснулся поверхности Марса более года назад — в феврале 2021-го. А уже к концу года сумел произвести кислород в семи экспериментах с различными атмосферными условиями. В том числе в разные времена года.