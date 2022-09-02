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35 минут назад

Украина решила выйти из Объединенного института ядерных исследований

News.ru

Правительство Украины приняло решение выйти из состав членов Объединенного института ядерных исследований, находящегося в подмосковной Дубне, говорится на сайте украинского кабмина. Там сообщается, что причиной этому послужило местоположение штаб-квартиры института — в России.

Украина решила выйти из Объединенного института ядерных исследований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседании правительства принято постановление «о выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований», — говорится в сообщении.

Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная научно-исследовательская организация. Она проводит исследования в области ядерной физики, физики элементарных частиц и занимается изучением конденсированного состояния вещества.

Ранее представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что правительство Украины прекратило действие соглашения с Москвой о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Документ действовал на протяжении почти 30 лет.

Наука и техника,Тарас Мельничук,Верховная Рада,Правительство Украины,
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