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54 минуты назад

Huawei представил смарт-часы, которые надуваются для измерения давления

Ferra.ru

Huawei выпустила смарт-часы, которые надувается для точного измерения артериального давления. Такой же механизм используется в тонометрах.

Huawei выпустила смарт-часы с функцией измерения давления
Фото: ferra.ruferra.ru

Huawei Watch D показали на выставке IFA 2022 в Берлине. На внутренней стороне ремешка часов имеется подушечка, которая медленно надувается вокруг запястья при измерении давления.

Отмечается, что при подобном измерении можно избежать так называемого эффекта «белого халата», когда пациент немного волнуется в кабинете врача, что может исказить результаты обследования.

Часы выпустят на европейский рынок как сертифицированное медицинское устройство.

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