Huawei выпустила смарт-часы с функцией измерения давления

Huawei выпустила смарт-часы, которые надувается для точного измерения артериального давления. Такой же механизм используется в тонометрах.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Huawei Watch D показали на выставке IFA 2022 в Берлине. На внутренней стороне ремешка часов имеется подушечка, которая медленно надувается вокруг запястья при измерении давления.

Отмечается, что при подобном измерении можно избежать так называемого эффекта «белого халата», когда пациент немного волнуется в кабинете врача, что может исказить результаты обследования.