Обновление Rutube прошло модерацию в Apple

Обновление приложения видеохостинга Rutube для устройств на операционной системе iOS прошло модерацию в Apple и уже доступно для пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе видеохостинга.

Фото: Предоставлено пресс-службой Rutube Предоставлено пресс-службой Rutube

"Обновление приложения Rutube для системы iOS стало доступно для скачивания 2 сентября", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что обновления не могли пройти модерацию в AppStore с 23 июня 2022 года, еще до введения ограничений на скачивание приложения. Так, в новой версии приложения усовершенствована система авторизации и регистрации. В свою очередь, авторизация в приложении будет сохраняться в течение 30 дней, а для повторной предусмотрен удобный интерфейс внутри мобильного приложения. Также были добавлены автоповорот и опция удаления аккаунта, улучшены функции автопревью, загрузки больших видео, отображения рекламы в плеере, перемотки, перегруппирован раздел Rutube Shorts на главной странице.

Ранее сообщалось, что обновление приложения видеохостинга Rutube для устройств на операционной системе iOS не может пройти модерацию со стороны Apple уже 15 дней.