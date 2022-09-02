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50 минут назад

Обновление приложения Rutube для устройств на iOS прошло модерацию в Apple

ТАСС

Обновление приложения видеохостинга Rutube для устройств на операционной системе iOS прошло модерацию в Apple и уже доступно для пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе видеохостинга.

Обновление Rutube прошло модерацию в Apple
Фото:  Предоставлено пресс-службой Rutube Предоставлено пресс-службой Rutube

"Обновление приложения Rutube для системы iOS стало доступно для скачивания 2 сентября", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что обновления не могли пройти модерацию в AppStore с 23 июня 2022 года, еще до введения ограничений на скачивание приложения. Так, в новой версии приложения усовершенствована система авторизации и регистрации. В свою очередь, авторизация в приложении будет сохраняться в течение 30 дней, а для повторной предусмотрен удобный интерфейс внутри мобильного приложения. Также были добавлены автоповорот и опция удаления аккаунта, улучшены функции автопревью, загрузки больших видео, отображения рекламы в плеере, перемотки, перегруппирован раздел Rutube Shorts на главной странице.

Ранее сообщалось, что обновление приложения видеохостинга Rutube для устройств на операционной системе iOS не может пройти модерацию со стороны Apple уже 15 дней.

В середине августа Apple потребовала от Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для российских пользователей. Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение будет удалено из магазина приложений. 16 августа сообщалось, что Rutube ограничил доступ для скачивания приложения на iOS для всех стран, кроме России.

Наука и техника,Apple,
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