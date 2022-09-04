Как сделать документ опрятным: шесть полезных функций «Google Документов»

«Google Документы» — популярный онлайновый текстовый редактор, однако большинство людей, которые пользуются им каждый день, даже не подозревают о том, сколько полезных функций он предлагает. В этом тексте мы собрали шесть фишек «Google Документов», которые помогут сделать ваши тексты лучше.

Фото: Google Google

Используйте таблицы, чтобы структурировать текст

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Некоторые фрагменты текста нормально смотрятся в параграфе, другие встраиваются в качестве списка, но иногда бывают ситуации, когда кое-какие детали будут выглядеть лучше при форматировании в таблицу. «Google Документы» позволяет организовать такую информацию за пару кликов мыши. Нажмите на «Вставка» — «Таблица», после чего выберите количество строк и столбцов. Текст внутри таблицы можно настроить, изменив цвет или жирность шрифта, отсортировать содержимое ячеек или просто поменяв столбцы и строки местами для удобства.

Вставьте раскрывающийся список для простоты навигации по документу

Если в вашем документе есть фрагменты, которые периодически обновляются, вы можете вставить и настроить раскрывающийся список: он сэкономит вам или вашим коллегам время на поиск и форматирование информации. Нажмите «Вставка» — «Раскрывающийся список» и выберите один из шаблонов. Вы также можете создать собственный шаблон, выбрав опцию «Новый раскрывающийся список».

Создайте сводку документа и заголовки для читателей

Чтобы читателям было проще ориентироваться в документе, вы можете написать краткую сводку и подчеркнуть важные пункты заголовками. Первая функция включается в меню «Вид» — «Показать структуру». После того, как вы включите этот пункт, слева от текстового окна появится иконка: по нажатию на нее вы откроете меню сводки. Нажав на плюсик, вы можете написать краткий синопсис документа, который будет виден всем читателям.

Там же будут видны заголовки, но для того, чтобы они отображались корректно, вам нужно обозначить их в тексте. Выделите заголовок параграфа и перейдите в «Формат» — «Стили абзацев», после чего выберите один из заголовочных стилей. Если вы примените разные стили для разных подзаголовков, их порядок также отразится в меню сводки — читатели смогут переходить к любому нужному пункту одним кликом.

Добавьте оглавление

Ни один грамотно оформленный текст не может обойтись без оглавления — «Google Документы» предлагает автоматический конструктор, который также будет учитывать внесенные в документ правки. Нажмите «Вставка» — «Оглавление» и выберите подходящий макет. Для того, чтобы все отображалось корректно, перед этим отформатируйте заголовки так, как мы рассказали в предыдущем совете.

Снабдите текст гиперссылками

Поскольку «Google Документы» работают в режиме онлайн, гиперссылки позволят вашим читателям быстро переходить к источникам, другим файлам и веб-сайтам. Для того, чтобы вставить гиперссылку, выделите фрагмент текста, затем нажмите «Вставка» — «Ссылка». Или просто выделите текст, нажмите правой клавишей мыши и выберите пункт «Вставить ссылку». После этого вы можете скопировать в открывшееся окно URL-ссылку, или даже прикрепить другой документ.

Расставьте закладки для быстрого перемещения по документу

Как мы сказали выше, гиперссылки — полезный инструмент для читателей. А поскольку вы можете отсылать пользователей на фрагменты собственного документа, стоит задуматься о создании закладок. Возможно, в тексте есть какой-нибудь специфический отрывок, таблица или имя, которое не отформатировано как заголовок — из-за этого оно не появится в оглавлении или сводке. При помощи закладок вы как раз можете отправлять читателей к подобным фрагментам.