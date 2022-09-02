Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос для продолжения подготовки к работе манипулятора ERA, установленного на Многофункциональном лабораторном модуле "Наука", следует из онлайн-трансляции на Youtube-канале "Роскосмоса".

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Уточняется, что они проведут более 6 часов за бортом МКС.

Космонавты установят на модуле платформу с адаптерами, перенесут внешний пульт управления манипулятором EMMI, установят и подключат его. Кроме того, будут ими смонтированы два поручня на "Науке" и отрегулированы приводы TRM, необходимые для перевода ERA в режим податливости.

Матвеев и Артемьев также снимут стартовое кольцо с одного из концевых эффекторов манипулятора и заменят защитное стекло на одной из его камер, установят блокиратор на грузовую стрелу и выбросят демонтированные стартовые кольца.

Если космонавтам позволит время, они раскроют грузовую стрелу ГСтМ-2 от модуля "Заря" до "Поиска" для создания трассы перехода для дальнейших выходов.

До этого российские космонавты выходили в открытый космос 17 августа. Целью их операции была дальнейшая настройка европейского манипулятора ERA, который впервые был активирован в апреле.