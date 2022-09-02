Аналитики: рынок ПК должен рухнуть

По итогу 2022 года на рынок ПК будет поставлено 305,3 млн устройств, что на 12,8% меньше, чем было годом ранее. Это следует их последнего отчета аналитического агентства IDC. По данным специалистов, в 2023 году рынок ПК продолжит сокращаться. Реабилитироваться отрасль сможет не раньше 2024 года.

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Хотя с первого взгляда ситуация на рынке может показаться удручающей, аналитики напоминают, что наблюдаемый откат является нормальной ситуацией после бурно растущих показателей в период пандемийных 2020 и 2021 годов. К тому же, по словам экспертов, негативный эффект оказывает растущая в мире инфляция и неопределенная макроэкономическая обстановка.

Кроме ПК, в 2022 году, по данным IDC, сократится также и рынок планшетов. По итогу текущего года их будет отгружено 156,8 млн штук, что на 6,8% меньше показателя 2021 года. Как и в случае с компьютерами, возвращение позитивной динамики здесь ожидается не раньше 2024 года.