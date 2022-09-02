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17 минут назад

Сервисы платформы «Гостех» разместятся на мощностях Центра обработки данных Сбера в Балакове

Газета.Ru

В ходе совещания с участием зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко и зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова было принято решение о том, что сервисы единой цифровой платформы «Гостех» разместятся на мощностях Центра обработки данных (ЦОД) Сбера, который строится в Балакове .

Сервисы «Гостеха» разместят на мощностях Центра обработки данных Сбера
Фото: пресс-служба Сберапресс-служба Сбера

Чернышенко отметил, что ЦОД в условиях активного процесса цифровизации решает задачи по оптимизации процесса сбора, обработки и хранения данных, а также обеспечению их безопасности.

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«ЦОД в Саратове станет крупнейшим в России. Проект знаковый и амбициозный не только для региона, но и для России в целом. Уверен, он даст серьезный социально-экономический импульс Саратовской области и создаст большое количество рабочих мест для IT-специалистов. При этом хотелось бы отметить инновационность проекта. При работе ЦОДа планируется сократить энергопотребление на 30% без вреда для отказоустойчивости — это серьезная заявка. Кроме того, Минцифры дано поручение совместно со Сбером проработать вопрос использования вычислительной инфраструктуры регионального центра для геораспределенного резервирования сервисов цифровой платформы «Гостех» и Гособлака», — сказал он.

По его словам, это позволит повысить безопасность данных граждан и станет еще одним шагом к обеспечению технологического суверенитета.

В свою очередь, Кузнецов заявил, что ЦОД в Саратовской области станет первым региональным ЦОДом Сбера. Это обеспечит необходимую для дальнейшего развития банка ИТ-инфраструктуру и создаст в регионе порядка 200 высококвалифицированных рабочих мест.

«Мы благодарны правительству области за поддержку и комфортные условия для возведения высокотехнологичного объекта. Мощности проекта позволяют разместить на нем единую цифровую платформу «Гостех», в основе которой лежат технологии Сбера. Возводимый нами ЦОД соответствует высочайшим мировым стандартам энергоэффективности и безопасности, поэтому мы приветствуем решение о размещении в нем сервисов «Гостеха», — отметил он..

Отмечается, что единая цифровая платформа «Гостех» позволит увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства и вывести их на принципиально новый уровень клиентского опыта. Напомним, слаженная работа специалистов Минцифры России, ФКУ «ГосТех» и Сбера позволила в кратчайшие сроки разработать полностью импортозамещенный продукт, аттестованный регуляторами. Благодаря платформе государство и разработчики могут сфокусироваться на создании качественных сервисов для граждан, не беспокоясь о выборе инструментов для разработки или поддержании инфраструктуры.

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