Сервисы «Гостеха» разместят на мощностях Центра обработки данных Сбера

В ходе совещания с участием зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко и зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова было принято решение о том, что сервисы единой цифровой платформы «Гостех» разместятся на мощностях Центра обработки данных (ЦОД) Сбера, который строится в Балакове .
Чернышенко отметил, что ЦОД в условиях активного процесса цифровизации решает задачи по оптимизации процесса сбора, обработки и хранения данных, а также обеспечению их безопасности.
«ЦОД в Саратове станет крупнейшим в России. Проект знаковый и амбициозный не только для региона, но и для России в целом. Уверен, он даст серьезный социально-экономический импульс Саратовской области и создаст большое количество рабочих мест для IT-специалистов. При этом хотелось бы отметить инновационность проекта. При работе ЦОДа планируется сократить энергопотребление на 30% без вреда для отказоустойчивости — это серьезная заявка. Кроме того, Минцифры дано поручение совместно со Сбером проработать вопрос использования вычислительной инфраструктуры регионального центра для геораспределенного резервирования сервисов цифровой платформы «Гостех» и Гособлака», — сказал он.
По его словам, это позволит повысить безопасность данных граждан и станет еще одним шагом к обеспечению технологического суверенитета.
В свою очередь, Кузнецов заявил, что ЦОД в Саратовской области станет первым региональным ЦОДом Сбера. Это обеспечит необходимую для дальнейшего развития банка ИТ-инфраструктуру и создаст в регионе порядка 200 высококвалифицированных рабочих мест.
«Мы благодарны правительству области за поддержку и комфортные условия для возведения высокотехнологичного объекта. Мощности проекта позволяют разместить на нем единую цифровую платформу «Гостех», в основе которой лежат технологии Сбера. Возводимый нами ЦОД соответствует высочайшим мировым стандартам энергоэффективности и безопасности, поэтому мы приветствуем решение о размещении в нем сервисов «Гостеха», — отметил он..
Отмечается, что единая цифровая платформа «Гостех» позволит увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства и вывести их на принципиально новый уровень клиентского опыта. Напомним, слаженная работа специалистов Минцифры России, ФКУ «ГосТех» и Сбера позволила в кратчайшие сроки разработать полностью импортозамещенный продукт, аттестованный регуляторами. Благодаря платформе государство и разработчики могут сфокусироваться на создании качественных сервисов для граждан, не беспокоясь о выборе инструментов для разработки или поддержании инфраструктуры.