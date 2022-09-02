Сервисы «Гостеха» разместят на мощностях Центра обработки данных Сбера

«ЦОД в Саратове станет крупнейшим в России. Проект знаковый и амбициозный не только для региона, но и для России в целом. Уверен, он даст серьезный социально-экономический импульс Саратовской области и создаст большое количество рабочих мест для IT-специалистов. При этом хотелось бы отметить инновационность проекта. При работе ЦОДа планируется сократить энергопотребление на 30% без вреда для отказоустойчивости — это серьезная заявка. Кроме того, Минцифры дано поручение совместно со Сбером проработать вопрос использования вычислительной инфраструктуры регионального центра для геораспределенного резервирования сервисов цифровой платформы «Гостех» и Гособлака», — сказал он.