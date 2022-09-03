Как защитить телефон от взлома: 13 полезных советов

Смартфоны в силу своей природы всегда были и будут желанными целями для взломщиков и других преступников. Для того, чтобы сохранить ваш телефон и его содержимое в безопасности, желательно выработать ряд полезных привычек, которые помогут вам поддерживать информационную гигиену. Мы подготовили список из 13 важных советов, как обезопасить ваш iOS или Android-телефон.

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Своевременно обновляйте операционную систему и приложения

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Разработчики софта постоянно выпускают обновления для своих продуктов, и многие из них направлены на совершенствование защиты, которая поможет обезопасить ваш телефон от взлома и кражи данных. Если вы заметили уведомление, что ваши для ваших приложений или ОС доступно свежее обновление, не откладывайте — лучше загрузить его сразу.

Избегайте публичного Wi-Fi

Бесплатные сети Wi-Fi в торговых центрах, кафе, аэропортах и других общественных местах часто используются злоумышленниками. Если вы хотите повысить безопасность вашего телефона, старайтесь почаще использовать мобильный интернет вместо Wi-Fi — последний желательно вообще отключить. Но если без Wi-Fi все же никак не обойтись, подумайте об использовании VPN-сервисов, которые зашифруют ваш трафик. Только будьте внимательны — не каждый подобный сервис предлагает хорошее качество соединения.

Заблокируйте ваш телефон

Face ID и разблокировка экрана по отпечатку пальца — это здорово, но для максимальной защиты рекомендуется заблокировать телефон хотя бы шестизначным паролем. Да, его придется запомнить и вводить каждый раз, когда вам захочется что-то посмотреть на смартфоне, зато вы можете не переживать о том, что кто-то получит доступ к вашим данным. Специалисты по кибер-безопасности также настаивают на том, чтобы пароль содержал цифры, заглавные и строчные буквы, а также символы. Для создания подобного пароля можно воспользоваться специальной программой-генератором.

Не разглашайте свой номер телефона лишний раз

Мало кто согласится дать свой мобильный первому встречному незнакомцу — по такой же логике не стоит предоставлять номер любому приложению, которое попросит. Чем больше платформ владеют вашими данными, тем выше риск, что вы можете стать жертвой SMS-взлома или обмана. Некоторые злоумышленники также могут попытаться обойти вашу двухфакторную аутентификацию. Чтобы минимизировать риск, попробуйте завести второй номер специально для приложений и регистрации на сайтах. Для этого необязательно покупать новую SIM-карту — существуют приложения, которые генерируют номера специально для таких случаев.

Не рассказывайте о себе слишком много в социальных сетях

Чем меньше информации о вас находится в открытом доступе, тем лучше. Не указывайте в социальных сетях свой город, конкретные адреса, места работы, телефоны, имена родственников и любые другие детали, которые могут быть использованы для взлома. Многие соцсети также позволяют скрывать отдельные элементы вашего профиля от незнакомцев — настройте ваши страницы, чтобы они не выдавали слишком много информации. Также стоит отозвать разрешения у приложений в социальных сетях, которые вы не используете.

Путешествуйте налегке

Постарайтесь не хранить в памяти телефона персональные данные, документы или другие файлы. Не держите в галерее много фотографий с геометками. Держать телефон сравнительно чистым, регулярно отгружая изображения и важные файлы на компьютер или облачное хранилище — это полезная привычка.

Используйте сложные пароли

Мы уже упомянули пароли, когда речь шла о блокировке экрана, но, по-хорошему, сложные пароли стоит использовать вообще везде. Хороший пароль — это комбинация 16-20 символов, среди которых встречаются цифры, заглавные буквы, прописные буквы и символы. Но даже самые сложные пароли рекомендуется менять хотя бы раз в полгода — или как только вы узнаете, что один из сервисов, которыми вы пользуетесь, подвергся взлому. Еще один совет касается проверочных вопросов для восстановления учетной записи: никогда не отвечайте на них честно. Вместо того, чтобы указывать реальную информацию о себе, на защитный вопрос можно ответить простеньким паролем.

Остерегайтесь спама и фишинговых писем

Один из самых распространенных методов взлома телефонов — это электронная почта. Фишинговые схемы разработаны специально для того, чтобы вы добровольно передали персональные данные в руки злоумышленников. Не нажимайте на ссылки в рекламных письмах, избегайте подозрительных вложений и не запускайте неизвестные приложения.

Используйте встроенные меры безопасности

Если вы потеряете телефон в результате кражи, сервисы по отслеживанию устройства (Find My iPhone и Find My Device для Android) помогут минимизировать ущерб. Если вы не забыли включить мобильный интернет и геолокацию, при помощи этих инструментов можно дистанционно заблокировать смартфон или отформатировать его содержимое. Вы также можете настроить автоматическое форматирование данных после ввода неправильного пароля.

Следите за разрешениями приложений

Проверьте приложения на телефоне и посмотрите, какие разрешения они имеют. Вы можете отозвать доступ к камере, микрофону, контактной книге или геолокации. Если вы видите, что какое-то непонятное приложение слишком много хочет — это повод задуматься и поискать в Интернете информацию.

Создавайте резервные копии данных

Регулярно копируйте все критически важные документы и фотографии на случай, если с вашим телефоном что-то случится. Конечно, это никак не поможет устройству, но так вы хотя бы не потеряете ценную информацию. Хранить бэкап данных можно как на компьютере, так и на каком-нибудь облачном хранилище.

Следите за тем, какие приложения вы устанавливаете

Ни в коем случае не загружайте приложения, если вы понятия не имеете, откуда они взялись. Эта проблема не актуальна для владельцев iPhone, однако на Android вредоносные программы всегда представляют угрозу, если вы скачиваете приложения за пределами Play Store. Никогда не скачивайте приложения напрямую через текстовые сообщения — это крайне распространенный метод взлома.

Не пользуйтесь публичными зарядками для телефонов