Ученые рассказали, помогает ли моча и алкоголь от укусов медуз

Из-за теплой погоды вблизи берегов Великобритании стало появляться все больше медуз, поэтому и число пострадавших от ожогов их щупалец увеличилось. Эксперты говорят, что моча, крем для бритья, пищевая сода, алкоголь и другие домашние средства никак не помогают снять боль.

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Специалисты Лондонского аквариума Sea Life решили раз и навсегда развеять мифы о подручных способах лечения от укуса медуз. Почти треть британцев (30%) все еще верят в то, что моча способна снять боль. По словам экспертов, лучше всего промыть пораженный участок морской водой, удалить остатки медузы, если они есть, а затем смочить поврежденное место в очень теплой воде, чтобы облегчить состояние укушенного.