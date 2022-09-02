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1 час назад

Ученые предупреждают: моча и алкоголь не помогают от укусов медуз

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Из-за теплой погоды вблизи берегов Великобритании стало появляться все больше медуз, поэтому и число пострадавших от ожогов их щупалец увеличилось. Эксперты говорят, что моча, крем для бритья, пищевая сода, алкоголь и другие домашние средства никак не помогают снять боль.

Ученые рассказали, помогает ли моча и алкоголь от укусов медуз
Фото: +1+1

Специалисты Лондонского аквариума Sea Life решили раз и навсегда развеять мифы о подручных способах лечения от укуса медуз. Почти треть британцев (30%) все еще верят в то, что моча способна снять боль. По словам экспертов, лучше всего промыть пораженный участок морской водой, удалить остатки медузы, если они есть, а затем смочить поврежденное место в очень теплой воде, чтобы облегчить состояние укушенного.

Джек Уилланс рассказал, что повышение сезонных температур вблизи британских берегов создало идеальные условия для размножения медуз, поэтому минувшим летом была зафиксирована серия укусов плавающих людей. Как показали опросы, мужчины чаще, чем женщины, обрабатывают рану мочой. Каждый шестой (17%) британец просил своих близких помочиться на них, чтобы облегчить боль. Но есть и такие, кто не верят в этот миф — они проживают в Йоркшире, Хамбере и на Северо-Западе Англии, недалеко от таких морских курортов, как Уитби, Скарборо и Блэкпул.

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