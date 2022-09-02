Как понять, что ваш телефон взломали и что делать

Каждый день мы используем телефон для самых разных целей, в том числе для Интернет-серфинга, покупок на онлайн-платформах и так далее. Это значит, что смартфон ежедневно подвергается риску взлома: случайное нажатие на какой-нибудь рекламный баннер вполне может привести к потере персональных данных, денег и других ценных активов. Это вдвойне актуально для смартфонов на базе Android, так что мы подготовили краткую шпаргалку по вероятным симптомам взлома — она поможет вам вовремя заметить проблему.