Как понять, что ваш телефон взломали и что делать

Каждый день мы используем телефон для самых разных целей, в том числе для Интернет-серфинга, покупок на онлайн-платформах и так далее. Это значит, что смартфон ежедневно подвергается риску взлома: случайное нажатие на какой-нибудь рекламный баннер вполне может привести к потере персональных данных, денег и других ценных активов. Это вдвойне актуально для смартфонов на базе Android, так что мы подготовили краткую шпаргалку по вероятным симптомам взлома — она поможет вам вовремя заметить проблему.
Фото: ТАССТАСС
Как понять, что ваш телефон взломали
- Непонятная pop-up реклама. Если вы видите, что на экране то и дело появляются рекламные баннеры (например, эротического характера), то это может быть признаком взлома.
- Телефон начинает звонки и отправляет SMS-сообщения сам по себе.
- Повышенное использование интернет-трафика. Если телефон внезапно начал потреблять гораздо больший объем трафика без вашего ведома, то есть вероятность, что злоумышленники используют ваш мобильный интернет для работы вредоносных приложений.
- Повышенный расход батареи. Да, аккумуляторы имеют неприятное свойство терять максимальный заряд со временем, но, если ваш смартфон начал разряжаться подозрительно быстро, обратите на это внимание.
- Плохая производительность. Подтормаживающие приложения, вылеты на домашний экран и зависания могут быть одним из симптомов взлома.
- Неизвестные приложения. Если заметите, что на телефоне появились неизвестные приложения, которые вы не загружали — это тревожный знак.
- Необычная активность в социальных сетях. Это довольно очевидно, но все же: если вы замечаете странные посты в своих соцсетях или письма на почте, возможно, злоумышленники получили доступ к телефону, на который завязаны эти аккаунты.
- Телефон перестал принимать звонки и сообщения. Если до вас никто не может дозвониться, вполне возможно, что вашу SIM-карту клонировали.
Что делать, если ваш телефон взломали
- Удалите неизвестные приложения. Проверьте, какие приложения есть на вашем телефоне, и удалите те, которые не узнаете.
- Просканируйте телефон антивирусом. Проверенное антивирусное приложение поможет вам избавиться от вредоносных программ.
- Откатите телефон до заводских настроек. Это самый простой способ избавиться от вредоносных приложений.
- Поменяйте пароли. Обязательно измените пароли во всех соцсетях и платформах, которые привязаны к вашему телефону. Так вы сможете защитить ваши личные данные.
- Проинформируйте ваши контакты. Не забудьте сообщить людям, с которыми вы регулярно общаетесь, что ваш телефон взломали — пусть они ни в коем случае не переходят по ссылкам, присланным от вашего имени.
- Свяжитесь с вашим оператором. Чтобы решить проблему клонированной SIM-карты, вам нужно обратиться в сервисный центр оператора связи.