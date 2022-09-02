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1 час назад

В России построили пятый спутник «Глонасс-К»

Lenta.ru

В России построили пятый навигационный космический аппарат «Глонасс-К». Об этом говорится в Telegram-канале компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС).

В России построили пятый спутник «Глонасс-К»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе производства уже проведены электрические, вибрационные, термовакуумные испытания спутника, а также проверки электромагнитной совместимости его бортового оборудования», — сообщили в компании.

После проведения заключительных операций «Глонасс-К» будет подготовлен для отправки на космодром.

В августе генеральный конструктор Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Сергей Карутин заявил, что производство первого высокорбитального спутника семейства «Глонасс» завершится за полгода до его запуска, а сам космический аппарат будет запущен в 2026-2028 годы.

В апреле «Роскосмос» обещал запустить минимум 18 спутников «Глонасс-К2» к 2030 году.

Наука и техника,ИСС им. академика Решетнева,Роскосмос,
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