В России построили пятый спутник «Глонасс-К»

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«В ходе производства уже проведены электрические, вибрационные, термовакуумные испытания спутника, а также проверки электромагнитной совместимости его бортового оборудования», — сообщили в компании.

После проведения заключительных операций «Глонасс-К» будет подготовлен для отправки на космодром.

В августе генеральный конструктор Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Сергей Карутин заявил, что производство первого высокорбитального спутника семейства «Глонасс» завершится за полгода до его запуска, а сам космический аппарат будет запущен в 2026-2028 годы.