Снимки двух туманностей телескопа James Webb превратили в музыку

Сонификация космических явлений — то есть, создание звуков из разных наборов данных — в последние годы стала популярной. Несмотря на то, что это не имеет научной ценности, такие трансформации позволяют привлечь внимание аудитории и понять степень опосредованности многих космических наблюдений. Например, далекие экзопланеты современные телескопы редко видят напрямую, гораздо чаще аппаратура фиксирует периодические колебания светимости звезды, когда планета проходит по ее диску. Эти колебания и стали основой одной из мелодий. Кроме того, это позволяет познакомиться с результатами наблюдений слепым и слабовидящим.