Снимки двух туманностей телескопа James Webb превратили в музыку

Снимки телескопа James Webb превратили в звук с помощью компьютерного алгоритма. Результаты были выложены на YouTube-канале James Webb Space Telescope (JWST).
Сонификация космических явлений — то есть, создание звуков из разных наборов данных — в последние годы стала популярной. Несмотря на то, что это не имеет научной ценности, такие трансформации позволяют привлечь внимание аудитории и понять степень опосредованности многих космических наблюдений. Например, далекие экзопланеты современные телескопы редко видят напрямую, гораздо чаще аппаратура фиксирует периодические колебания светимости звезды, когда планета проходит по ее диску. Эти колебания и стали основой одной из мелодий. Кроме того, это позволяет познакомиться с результатами наблюдений слепым и слабовидящим.
Озвучивание переводит данные в звуки на основе предопределенных параметров. Например, каждая звезда в двух туманностях издает отдельный звук, зависящий, например, от ее размера, яркости и возраста. Всего для сонификации было взято три набора данных: изображение туманности Южное кольцо, туманности Киля и спектрограмма экзопланеты WASP-96 b, богатой водой.