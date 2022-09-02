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5 часов назад

Французский астронавт Песке обругал сторонников "лунного заговора"

Газета.Ru

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке обратился в Твиттере к сторонникам теории заговора о том, что американская программа «Аполлон», в ходе которой люди впервые побывали на Луне, была фальсифицирована и высадка на Луну снималась в павильоне.

Французский астронавт обругал сторонников "лунного заговора"
Фото: Газета.руГазета.ру

Новая волна обсуждений того, побывали американцы на Луне в 1969-1972 годах или нет, поднялась в связи с грядущей миссией по отправке людей на Луну Artemis. Песке заявил, что не собирается переубеждать тех, кто в это не верит, «потому что это уже было сделано миллионы раз».

«В интернете полно информации, но эти ребята все равно не слушают, они говорят о «правде», но выбирают только то, что подтверждает их взгляды, а остальное игнорируют... Есть и те, кто действительно пытается что-то объяснить, но многие под видом объяснений лишь вносят неразбериху. Вы должны видеть разницу в намерениях и в методах... Выйдите из Твиттера и попытайтесь найти информацию, например, в книгах. Это надежнее», — написал он.

Пока одни тяжело трудятся, создавая новые ракеты для космических миссий, другие прячутся за клавиатурой и критикуют ученых, прикрываясь поддельными дипломами, отметил Песке.

«Зачем снова тратить на это драгоценное время? Конечно, люди летали на Луну во время миссий «Аполлон». И мы возвращаемся», — заявил астронавт.

В рамках международной программы Artemis миссия по новой высадке людей на Луну запланирована на 2025 год. Перед этим пройдут еще два запуска. Во время первого, который должен состояться 3 сентября 2022 года, корабль Orion без экипажа выйдет на лунную орбиту и пробудет там несколько дней, прежде чем вернуться на Землю. В 2024 году корабль Orion должен будет облететь вокруг Луны уже с экипажем.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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