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29 минут назад

В Android-смартфонах появится спутниковая связь

Lenta.ru

Google анонсировала появление спутниковой связи в смартфонах. Об этом сообщает издание 9to5google.

В Android-смартфонах появится спутниковая связь
Фото: UnsplashUnsplash

Появление поддержки передачи данных через спутники подтвердил старший вице-президент Google по платформам и экосистемам Хироши Локхеймер. По словам топ-менеджера, в настоящий момент инженеры корпорации работают над данной функцией, компания намерена развернуть ее в следующей версии Android, то есть в середине-конце 2023 года.

Локхеймер подчеркнул, что пользовательский опыт для телефонов, которые могут подключаться к спутникам, будет отличаться от использования соединений LTE и 5G. Журналисты сослались на заявление SpaceX, согласно которому пропускная способность подобного формата на одну сотовую зону составит от двух до четырех мегабит.

Спутниковая связь на телефонах в первую очередь будет предназначена для применения в экстренных ситуациях и в случае использования в локациях, где отсутствует сотовая связь.

«Мы рады поддержать наших партнеров, чтобы они включили поддержку спутниковой связи в следующую версию Android», — подчеркнул Локхеймер.

Ранее стало известно, что Apple и Huawei готовы запустить поддержку связи через спутники на своих смартфонах. По словам аналитика Мин-Чи Ко, появление новой опции вызвано увеличением количества стихийных бедствий и геополитических конфликтов в последние годы.

Наука и техника,SpaceX,Google,Apple,
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