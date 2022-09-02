В Android-смартфонах появится спутниковая связь

Google анонсировала появление спутниковой связи в смартфонах. Об этом сообщает издание 9to5google.

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Появление поддержки передачи данных через спутники подтвердил старший вице-президент Google по платформам и экосистемам Хироши Локхеймер. По словам топ-менеджера, в настоящий момент инженеры корпорации работают над данной функцией, компания намерена развернуть ее в следующей версии Android, то есть в середине-конце 2023 года.

Локхеймер подчеркнул, что пользовательский опыт для телефонов, которые могут подключаться к спутникам, будет отличаться от использования соединений LTE и 5G. Журналисты сослались на заявление SpaceX, согласно которому пропускная способность подобного формата на одну сотовую зону составит от двух до четырех мегабит.

Спутниковая связь на телефонах в первую очередь будет предназначена для применения в экстренных ситуациях и в случае использования в локациях, где отсутствует сотовая связь.

«Мы рады поддержать наших партнеров, чтобы они включили поддержку спутниковой связи в следующую версию Android», — подчеркнул Локхеймер.