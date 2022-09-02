История радиоточки: от оперы из автомата до советских передач

В домах советской постройки до сих пор остаются радиоточки. Счет за них даже включается в квитанции по оплате ЖКХ. Через приемники можно по-старинке послушать радиопередачи на кухне, как это когда-то делали наши бабушки. Еще одна важная функция этой сети — оповещение в случае ЧС. Радиоточки давно превратились в рудимент, однако когда-то они были важной составляющей жизни советских граждан. Сайт 360mir.ru рассказывает о том, как появилась и развивалась сеть проводного радиовещания, популярная в СССР.

Фото: Wikipedia Commons Wikipedia Commons

Со времени изобретения телефона в 1876 году проводная передача голоса была ориентирована на то, чтобы обеспечивать индивидуальное общение между двумя людьми. Однако спустя четыре года, в 1881-м французский инженер Клеман Адер продемонстрировал принципиально новый метод в рамках Всемирной выставки в Париже. Он установил на сцене Парижской оперы 80 телефонных микрофонов-приемников для создания стереоэффекта и транслировал звук в специальную комнату, находящуюся в здании Парижской электротехнической выставки. Это была первая двухканальная аудиосистема, состоящая из усилителей и телефонных микрофонов. Звук передавался на расстояние два километра, для прослушивания использовались стереонаушники.

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Немного позже, в 1886 году на электротехнической выставке в Санкт-Петербурге изобретатель из Польши (которая тогда входила в состав Российской империи) Юлиан Охорович тоже устроил проводную трансляцию оперы.

В 1884 году в Бельгии была представлена система "Театрофон", основанная на изобретениях Адера. С ее помощью абонентам транслировались спектакли, в том числе опера. Система применялась также в Стокгольме и Париже. Помимо театральных постановок в передачи включались пятиминутные новостные выпуски. Кроме частных домов, приемники "Театрофон" устанавливались в кафе, клубах, гостиницах. Чтобы прослушать передачу, нужно было закинуть в автомат монетку и надеть наушники. В 1932 эта сеть была закрыта, так как она не выдерживала конкуренции с радиовещанием.

В Великобритании в 1895 году была создана аналогичная система — "Электрофон". Спектакли, концерты, а также церковные службы транслировались по проводным телефонным линиям. В 1923 году сеть получила максимальное число абонентов (2000), но потом показатель стал снижаться. А в 1925 "Электрофон" прекратил свою работу по той же причине, что и "Театрофон".

Подобные системы создавались в других странах, например, в Италии и США. Однако все эти сети были недолговечны.

Единственное исключение составляет система Telefon Hirmondo, запущенная в Будапеште инженером Тивадаром Пушкашем. Сначала для передачи звука использовались линии местной телефонной компании, но потом Telefon Hirmondo проложила собственные линии связи. От микрофонных приемников в Оперном театре по медным кабелям звук поступал в центральный офис, где проводилось звукоусиление. После этого сигнал передавался в разные районы Будапешта — сначала он шел по магистральным кабелям, а потом они разветвлялись на малоабонентские, ведущие к отдельным домам. Абонентская точка представляла собой два телефонных приемника, снабженные наушниками. В 1907 году число подписчиков Telefon Hirmondo составило 15 тысяч человек.

В 1920-х годах компания Telefon Hirmondo получила право на создание первой в Будапеште радиостанции. Она заработала в конце 1925-го.

Но самая уникальная и мощная сеть проводного радио была создана в Советском Союзе.

После 1917 года новое руководство страны первоначально пыталось развивать беспроводное радиовещание. В 1922 году в Москву из лаборатории в Нижнем Новгороде была привезена 12-киловаттная станция. Вскоре она передала в эфир концерт. Через месяц после этого была введена в эксплуатацию радиостанция имени Коминтерна. И в том же году в столице была построена Шуховская башня. На вышке установили радиоантенны, которые транслировали программы Всесоюзного радио.

Однако СССР, чья экономика ослабела после революции и Гражданской войны, не смог быстро наладить массовый выпуск радиоприемников для гражданских целей. В результате было решено сфокусироваться на развитии проводного вещания.

Еще в 1921 году на здании Моссовета установили громкоговоритель с рупором, благодаря чему на улице были слышны выступления из зала. По такому принципу и создавались проводные сети. Сложное оборудование находилось в вещательных центрах. Абонентские приемники были просты в использовании. Они состояли из громкоговорителя, трансформатора и — иногда — регулятора громкости.

Сначала такие приборы устанавливались на улице в людных местах, а позже их стали ставить и в помещениях. Так в домах и появились радиоточки. Приемники под марками "Аккорд", ЛМ-3 и ДП выпускались на заводе имени Кулакова в Ленинграде, Горьковском радиотелефонном заводе имени Ленина, харьковском предприятии "Укррадиограмто".

В 1937 году на тысячу человек в СССР приходилось 25 радиоточек. В 1941-м в домах по всей стране работало уже 6 млн абонентских устройств, сигнал на которые передавался с 11 тысяч трансляционных узлов. Этот показатель был намного больше, чем в других государствах. Первоначально звук из радиоточек раздавался плохой, но потом качество вещания улучшилось.

Особое значение сеть радиоточек приобрела в годы ВОВ. По ним передавались предупреждения об авианалетах и выпуски Совинформбюро. В блокадном Ленинграде проводное вещание надежно выполняло свою функцию. В случае тревоги программа незамедлительно прерывалась и передавалось сообщение о возможной атаке. Этот сигнал сопровождался воем сирен на улицах.

Позже, в 1950-х годах вещание была переформатировано под нужды мирного времени. В шесть часов утра звучал гимн СССР, затем передавался выпуск новостей и прогноз погоды, а потом около часа отводилось детским программам. После этого можно было прослушать другие передачи, например, «В рабочий полдень» или «Ленинский университет миллионов».

В начале 1960-х годов стали внедрять трехпрограммное вещание. Трансляцию вели три государственные радиостанции — "Радио России", "Маяк", и "Петербург". По решению властей квартиры во всех строящихся домах должны были обязательно быть оборудованы радиоточками. Помимо трансляции радиопрограмм, приемники требовались для передачи сообщений о чрезвычайных ситуациях. Проводная сеть развивалась, и число таких устройств в СССР превысило 80 млн.

В конце- 1960-х — начале 1970-х популярность радио в стране была такой высокой, что появились радиопираты. Любители подключались к сети через самодельные усилители и вели собственные передачи, которые слышали в приемниках их соседи. Если речь не шла о политике, власти, как правило, смотрели на такие хулиганские выходки сквозь пальцы.

Советская сеть радиоточек достигла своего расцвета в 1980-е годы.

Позже интерес к этому способу вещания постепенно иссяк в связи с развитием других технологий. Сегодня эта проводная система вещания в стране практически отсутствует, однако кое-где еще сохранились некоторые ее фрагменты.