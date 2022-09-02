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54 минуты назад

Анонсирован стандарт USB нового поколения

Газета.Ru

Разработчики из организации USB Promoter Group объявили о завершении сертификации стандарта USB4 Version 2.0 с коннектором Type-С, пропускная способность которого превосходит оригинальную версию USB4 и Thunderbolt 4. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Анонсирован стандарт USB нового поколения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что USB4 Version 2.0 способен передавать информацию со скоростью до 80 Гбит/с, что в два раза быстрее показателя оригинального USB4 и Thunderbolt 4. Для достижения этого показателя пользователям необходимо будет использовать специальные USB-провода, который появятся на рынке позже. При этом новый стандарт будет совместим с аксессуарами USB прошлых поколений. Однако в таком случае максимальная скорость передачи данных будет ограничена их предельной пропускной способностью.

Когда именно на рынке появятся устройства с портами USB4 Version 2.0 и соответствующие аксессуары, пока не сообщается. Однако известно, что все спецификации стандарта и аксессуаров будут объявлены до ноября, в рамках форума USB DevDays 2022. После этого будут выпущены рекомендации по брендингу и маркетингу нового стандарта для производителей техники.

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