Анонсирован стандарт USB нового поколения

Разработчики из организации USB Promoter Group объявили о завершении сертификации стандарта USB4 Version 2.0 с коннектором Type-С, пропускная способность которого превосходит оригинальную версию USB4 и Thunderbolt 4. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Отмечается, что USB4 Version 2.0 способен передавать информацию со скоростью до 80 Гбит/с, что в два раза быстрее показателя оригинального USB4 и Thunderbolt 4. Для достижения этого показателя пользователям необходимо будет использовать специальные USB-провода, который появятся на рынке позже. При этом новый стандарт будет совместим с аксессуарами USB прошлых поколений. Однако в таком случае максимальная скорость передачи данных будет ограничена их предельной пропускной способностью.