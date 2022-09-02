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32 минуты назад

Ученые открыли новый "закон природы"

Ferra.ru

Ученые, изучавшие мышей с Андских гор в Патагонии, заметили то, что не могли объяснить: мыши с западной стороны гор были крупнее, чем с восточной, но ДНК говорила о том, что все они принадлежат к одному виду. Исследователи обнаружили, что существующие биологические законы не объясняют разницу в размерах. Поэтому они выдвинули новую гипотезу.

Ученые открыли новый «закон природы»
Фото: ТАССТАСС

В новой статье, опубликованной в журнале Journal of Biogeography, ученые выдвинули гипотезу, что мыши на западных склонах были крупнее, потому что на этой стороне горного хребта выпадает больше осадков, а значит, там больше пищи для мышей.

"Существует множество правил экогеографии, которые ученые используют для объяснения тенденций, которые мы снова и снова наблюдаем в природе", - говорит Ноэ де ла Санча, научный сотрудник Чикагского музея Филда.

"В этой работе, я думаю, мы, возможно, нашли новое: эффект дождевой тени может вызывать изменения размера и формы у млекопитающих".

В природе существует множество "законов", объясняющих закономерности, которые мы наблюдаем в жизни. Например, правило Бергмана объясняет, почему животные одного вида крупнее в более высоких широтах.

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