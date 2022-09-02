Из слюны человека создали антибактериальный пептид

Исследовательская команда Университета Миннесоты смогла создать из слюны человека пептид, обладающий антибактериальными свойствами, что может применяться для лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам. Выводы работы описаны в журнале PLOS ONE.

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Разработанное соединение состоит из белка слюны человека под названием BPIFA2. В ходе экспериментов специалисты протестировали «левостороннюю» (LGL13K) и «правостороннюю» (DGL13K) версию пептида в отношении грамотрицательных и устойчивых к лекарствам бактерий.

Оба варианта убивали обычные грамотрицательные бактерии без стимулирования устойчивости. Ученые считают, что их открытие можно будет применять для борьбы с резистентными к антибиотикам (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter baumannii) микробами.